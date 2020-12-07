شاهد بالصور.. إعلامية سودانية صاعدة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بجمالها الفاتن ومتابعون ينصبونها ملكة لجمال السودان دون “نقاش” أو استفتاء





أشعلت إعلامية سودانية صاعدة مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد نشر وتداول صورها على على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين للصفحات الناشرة لصورها فإن الإعلامية الصاعدة هي نازك يوسف والمعروف عنها شهرتها على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً فيسبوك, حيث يتابعها الآلاف وتحظى تغريداتها وتدويناتها بمتابعات خيالية.

وخلال اليومين الماضيين سلطت بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الضوء عليها وقامت بنشر صور حديثة لها وجدت اهتمام منقطع النظير من رواد فيسبوك الذين تفاعلوا مع صورها وتباروا على نشر تعليقات الغزل في حق الإعلامية الصاعدة.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد أجمع أكثر من 10 معلقين على الصور, على أن الإعلامية الجديدة تعد الأجمل بين المذيعات, ونصبها البعض منهم ملكة لجمال السودان وكتب أحدهم (ما شاء الله تبارك الله دي الإعلامية البتفتح النفس) ورد عليه متابع آخر (كلامك حقيقة وأنا ارشحها ملكة لجمال السودان من دون نقاش او استفتاء لمعايير الجمال).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين