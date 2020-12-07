إدانة عائشة الجبل وأربعة آخرين بالسجن والغرامة





وقعت محكمة جنايات الحاج يوسف أمس الأحد عقوبة السجن شهرين مع وقف التنفيذ إلى جانب الغرامة بمبلغ قدره (250) ألف جنيه سوداني في مواجهة عائشة الجبل الشهيرة بـ(الجبلية) وأربعة من فرقتها الموسيقية على أن يدفع كل مدان مبلغ (50) ألف جنيه وذلك لمخالفتهم قرار والي الخرطوم الذي قضى بمنع التجمهر وإقامة الحفلات العامة دون اتخاذ الاحتياطات الاحترازية الصحية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد. وقررت المحكمة في حالة عدم دفع الغرامة السجن شهرين كعقوبة بديلة للغرامة.

وبحسب صحيفة السوداني الدولية، بأن الفنانة المدانة دفعت الغرامة وتم إطلاق سراحها. وكانت الفنانة الجبلية في حفل تكريم خيري بمزارع في شرق النيل بحضور (25) شخصاً بينهم مسؤولون، وكانت ضيفة شرف للتكريم، وعلى نحو مفاجئ قدمت الشرطة بدائرة الاختصاص بشرق النيل وألقت القبض على الفنانة وأربعة آخرين كانوا برفقتها ودون في مواجهتهم بلاغات منفصلة بمخالفة الأوامر الخاصة بالتدابير الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا والأمر الصادر من والي الخرطوم بمنع إقامة الحفلات والتجمهر. يذكر أن عائشة الجبل سبق وأن تمت إدانتها في المحكمة والمخالفة ذاتها وغرمت وقتها مبلغ (100) ألف جنيه.

الخرطوم (كوش نيوز)