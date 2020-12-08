شاهد بالفيديو: رقيص العروس على يد الشباب وناشطون يسخرون (كانت الأنوثة على وشك الإنقراض )





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لشابين كانا يقدمان فاصل من الرقص الذي شببه الرواد برقيص العروس ولايحق للشباب القيام به .

وبحسب متابعات محررة(كوش نيوز) فقد إنتقد عدد من رواد مواقع التواصل فاصل الرقص الذي قدمه الشابين مبينين أن معظم الشباب أصبحوا يتنافسون على الرقيص والغناء تاركين الأشياء الأخري التي يمكن أن يستفيدوا منها في حياتهم.فيما قال البعض الأخر إن المجتمع هو الذي يعطي مثل هؤلاء الشباب إهتمام من خلال نشر الفيديوهات ومشاركتها بوسائل التواصل الإجتماعي مما يجعلهم يكثرون في بث المزيد منها .

الخرطوم:(كوش نيوز)