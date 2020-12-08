منوعات
فصل 11 عاملاً من جامعة العلوم والتكنولوجيا بودمدني لمطالبتهم بزيادة الأجور
أنهت كلية اقرا للعلوم والتكنولوجيا بودمدني خدمات احد عشر من العاملين لمطالبتهم بزيادة الأجور منذ مايو الماضي أسوة ببقية المؤسسات ، وقال العامل المفصول عوض علي فى حديثه لـ(الجريدة) أمس طالبنا بزيادة الأجور منذ مايو الماضي لأنها ضعيفة حيث كانت تتراوح ما بين ٢ إلى ٥ الاف جنيه ، مبيناً أن ادارة الكلية استجابت بعد الانذار القانوني في أواخر اكتوبر ، وأردف إلا أننا فوجئنا بفصلنا عن العمل مع مطلع ديسمبر الجارى بعد تطبيق الهيكل الجديد للأجور ، وطالب الياس لجنة إزالة التمكين ووزارة التعليم العالي ووالي الجزيرة بالتدخل لحل مشكلتهم .
مدني:مزمل صديق
صحيفة الجريدة
2 تعليقات
الكلية دى معروفة بتاعت بروف مبارك المجذوب وزير التعليم العالى زمن الانقاذ…الغريبة بناها تحت مظلة منظمة المجذوب الخيرية لكن مع الاسف لايوجد شئ خيرى فيها…ارباح الكلية تمشى للمنظمة وهو اصلا مافى منظمة.
معقول مرتبات 3-5 الف …دىل عايشين وين…فى العصر الحجرى؟…وبعد ده فصلوهم…