احكام رادعة في مواجهة مروج مخدرات تم ضبطه بأم درمان





أصدرت محكمة جنايات الارهاب (2) بمجمع الخرطوم شمال، حكماً بالسجن (10) سنوات فى مواجهة شاب أدين بترويج اخطر نوعين للمخدرات الشائعة بحي أم درماني شهير.

وأدانت المحكمة برئاسة القاضي محمد سر الختم المدان الشاب بالترويج لمخالفته نص المادة (16/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م، فيما غرمت المحكمة المدان مبلغ (50) الف جنيه وبعدم الدفع السجن لعام آخر.

وأمر قاضي المحكمة بابادة معروضات البلاغ عبارة عن (71) حبة كبتاجون مخدرة و (13) حبة أيفافيكس مخدرة. وبحسب الاتهام فإن شرطة مكافحة المخدرات القت القبض على المتهم الشاب اثر مداهمة بحي ام درماني معروف اسفر عن ضبط المتهم على ذمة القضية.

ونوهت التحريات بأن السلطات قامت بتفتيش المتهم وعثرت بحوزته على الحبوب المخدرة، ليتم تحرير بلاغ في مواجهته واخضاعه للتحريات حولها وباكتمالها احيل للمحاكمة.

المصدر :السودان الجديد