شاهد بالفيديو: مطرب سوداني يدهش الجمهور ويظهر بأزياء شاذة وغريبة تغضب رواد مواقع التواصل





أثار مقطع فيديو تم تداوله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي جدل واسع من مشاهدي الفيديو الذي ظهر من خلاله مطرب سوداني يرتدي ملابس غريبة وشاذة وصفها الناشطون (بتونك)البنات.

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد إنتقد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الشاب وملابسه التي ظهر بها و التي وصفوها بنوع من التشبه بالسيدات،حيث تسائل بعضهم قائلين (الناس البتعمل في نفسها كده عايزة تصل لشنو) .كما أضافوا معظم الأشخاص تميل للتقليد الاعمي دون معرفة العواقب التي تنتج عن مايفعلونه ولكن لاحياة لمن تنادي.

الخرطوم:(كوش نيوز)