شاهد بالفيديو: (حبيبي طقشتو العجلة) تتسبب فى نعت كوميديان بالمرأة السواطة





ظهر الكوميديان حسن تسريحة يمتطي دراجة هوائية حاملاً فرشاة الشعر التي اعتاد الظهور بها وتصاحبه المطربة رؤي محمد نعيم في أغنية (حبيبي طقشتو العجلة) حيث طلب منها أن تغني للعجلة مثلما تغنت للركشة بتلك الأغنية التي أحدثت ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي والتي كانت تحمل اسم (حبيبي طقشتو الركشة)

حيث أبدى رواد مواقع التواصل الإجتماعي انزعاجهم معللين ذلك (البنت راكبة العجلة والولد شايل الفرشاة (نفرز كيف الولد من البت) ووصفه البعض بالمرة السواطة) وقال أحد متابعيه (اصرك في بعرة واوديك البحر) وقيل أنها تقلل من شأن الأغنية

الخرطوم : (كوش نيوز)