السلطات تلاحق عنصرين من (داعش) دخلا البلاد بجوازين مزورين





اتخاذ إجراءات لتشديد الرقابة على مطارات وموانئ البلاد تحسباً لهروب عنصرين محسوبين على جماعات إرهابية. وكشف مصدر أمني رفع أن عنصرين منتميين إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أحدهما خبير متفجرات بالتنظيم دخلا السودان في بدايات أكتوبر الماضي بجوازات سفر مزورة، بعد أن تم إبعادهما من السودان في وقت سابق، منوهاً إلى أن كليهما يحملان بالأصل جنسية دولة عربية، فيما رجح أن يكون أحدهما يحمل الآن جنسية دولة غربية. وأكد المصدر بحسب صحيفة السوداني، أن السلطات السودانية وبمجرد اكتشاف الأمر داهمت محل إقامة العنصرين بضواحي الخرطوم، إلا أنهما فرا، وأضاف: لذا تم تشديد إجراءات المراقبة بالمطارات والموانئ. وفي السياق ربط المصدر قرار رئيس مجلس السيادة البرهان بإلغاء إعفاء تأشيرة الدخول للسوريين، رافضاً الإفصاح عن جنسية العنصرين بالتحديد.

الخرطوم (كوش نيوز)