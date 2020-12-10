مليون دولار غرامة على شركة تابعة لـ(سوداتيل)





فرضت الحكومة الموريتانية غرامة مالية تبلغ مليون دولار علي شركة الاتصالات “شنقيتل” التابعة لشركة “سوداتل” وغرمت سلطة تنظيم الاتصالات الموريتانية “شنقيتل” بسبب تردئ خدماتها في بعض المدن الموريتانية. “شنقيتل” بحسب صحيفة السوداني، مملوكة لشركة “لاكسبرسو تيليكوم” وهي مجموعة اتصالات تقدم خدماتها في كل من موريتانيا والسنغال وغانا، والمملوكة بدورها لمجموعة سوداتل للاتصالات، حيث تمتلك فيها 75% من الأسهم. ومُنيت استثمارات سوداتل بخسائر فادحة في عدة دول أفريقية مما اضطرها لإغلاقها، وتبقت لها ثلاثة أفرع فقط في “موريتانيا، غانا والسنغال”، والأخيرة تواجه أيضاً تدهوراً مريعاً في الخدمات التي تقدمها، حيث تلقت عدة تحذيرات من الحكومة السنغالية بسبب رداءة خدماتها.

الخرطوم (كوش نيوز)