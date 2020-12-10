(جبريل إبراهيم) حول لجنة إزالة التمكين: التشهير في الإعلام والأخذ بوضع اليد دون إجراء قضائي عادل مرفوض تماما
عبر رئيس حركة العدل والمساواة د. جبريل إبراهيم، عن رفضه التام لوضع لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، بشكلها الحالي، معلناً عن رفضه التشهير في الإعلام والأخذ بوضع اليد دون إجراء قضائي عادل.
وقال جبريل في حوار بقناة سودانية 24 مساء اليوم الخميس: “عندما نرفع شعار الحرية والسلام والعدالة، يجب أن يكون لهذا الشعار معنى ولكلمة العدالة معنى”.
مضيفاً: “عندما تجتمع كل السلطات، سلطات البوليس والنيابة العامة والقضاء والاستئناف كلها عند طرف واحد، وتكون هي الجهة السياسية، وتقول أنها ذهبت لفض اجتماع لعدد من الناس أو ذهبت اعتقلت وفعلت، الأمر فيه إخلال بالعدالة تماما”.
مشددا على عدم حماية أي مجرم، ولكن يجب محاكمة هذا المجرم عبر قضاء غير متحزب، وغير متحيز، قضاء عادل نزيه.
وقال جبريل: “كل الذي نرجوه قيام مفوضية لمحاربة الفساد، مهمة هذه المفوضية جمع المعلومات بصورة كافية وتقديم هذه المعلومات إلى القضاء لتحاكم الاطراف المجرمة”. وأضاف: “ولكن أن تكون المسألة مجرد تشهير في الإعلام والأخذ بوضع اليد دون إجراء قضائي عادل هذا مرفوض تماما”.
وفي إجابته على سؤال إن كانوا قد تحدثوا عن ذلك في أي من المستويات، قال: “ليس بعد، ولكن سيأتي عما قريب الموقع الذي نعبر فيه عن رأينا بوضوح”.
الخرطوم: السوداني
7 تعليقات
انت اخرس خالص ياجبريل وهذا ليس بغريب عليك لانك كوز ماذا قدمت للسودان غير الدمار والاحتماء بالغرب ليس لك اى دور فى السودان ولجنه ازاله التمكين خط احمر وكل الشعب السودانى ولجان المقاومه معها إلا امثالك من الكيزان الفاسدين
وهذا تم رفضك من قحت أنت صاحب ضمير وتقول الحق وأتحدى ان يظهر كلامك هذا في إعلان قحت الشيوعي التلفزيون وسونا التي سيطر عليه هؤلاء الفاشلين بدون وجه حق.
ما قلته ابسط مقومات دولة القانون ولكنهم يريدونها فوضي شاملة ديكتاتورية مطلقة.
شوف يراد عليهم هذا الفعل وسنراهم قريبا في موقع الدفاع عن النفس
ما كوز معروف حيقول شنو يعني؟
سبحان الله.. الحق يعلو و لا يعلى عليه و الامة السودانية لن تعدم الرجال الذين يصدحون بالحق و لا تثنيهم الرغبة او الرهبة عن ذلك.. الان بدأت الحملة القحتية الشيوعية لشيطنة و (كوزنة) هذا الرجل كما هو متوقع و ما هذا الا بداية صراخهم عندما تخفت اصوات الحقد و تعلو اصوات حماة الحق و العدل. لأن الزبد لا بد ان يذهب و يمكث ما ينفع الناس… كلمات كيزان مش كده هههههه.. شكرا حمدوك.
ورونا عضلاتكم يا ناس لجنة التمكين وعاقبوا صاحب التصريحات السابقة ان كنتم رجال بقانون عدم انتقاد اعمال اللجنة
الكيزان شهروا بشيخهم الضلالي الهالك الترابي دعك من الغرباء ياغراب الشوم أنتم آخر من يتكلم عن التشهير.غلفة وشايلة موسى تطهر ..!
أصيييييييييل والله يا جبريل