(جبريل إبراهيم) حول لجنة إزالة التمكين: التشهير في الإعلام والأخذ بوضع اليد دون إجراء قضائي عادل مرفوض تماما





عبر رئيس حركة العدل والمساواة د. جبريل إبراهيم، عن رفضه التام لوضع لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، بشكلها الحالي، معلناً عن رفضه التشهير في الإعلام والأخذ بوضع اليد دون إجراء قضائي عادل.

وقال جبريل في حوار بقناة سودانية 24 مساء اليوم الخميس: “عندما نرفع شعار الحرية والسلام والعدالة، يجب أن يكون لهذا الشعار معنى ولكلمة العدالة معنى”.

مضيفاً: “عندما تجتمع كل السلطات، سلطات البوليس والنيابة العامة والقضاء والاستئناف كلها عند طرف واحد، وتكون هي الجهة السياسية، وتقول أنها ذهبت لفض اجتماع لعدد من الناس أو ذهبت اعتقلت وفعلت، الأمر فيه إخلال بالعدالة تماما”.

مشددا على عدم حماية أي مجرم، ولكن يجب محاكمة هذا المجرم عبر قضاء غير متحزب، وغير متحيز، قضاء عادل نزيه.

وقال جبريل: “كل الذي نرجوه قيام مفوضية لمحاربة الفساد، مهمة هذه المفوضية جمع المعلومات بصورة كافية وتقديم هذه المعلومات إلى القضاء لتحاكم الاطراف المجرمة”. وأضاف: “ولكن أن تكون المسألة مجرد تشهير في الإعلام والأخذ بوضع اليد دون إجراء قضائي عادل هذا مرفوض تماما”.

وفي إجابته على سؤال إن كانوا قد تحدثوا عن ذلك في أي من المستويات، قال: “ليس بعد، ولكن سيأتي عما قريب الموقع الذي نعبر فيه عن رأينا بوضوح”.

الخرطوم: السوداني