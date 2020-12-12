ضبط حاويتين معبأة بالخمور المستوردة (المهربة)





تمكنت إدارة الشرطة المجتمعية بالخرطوم من ضبط (2) حاوية محملة بالخمور ووقف مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق أول شرطة حقوقي/ عز الدين الشيخ علي منصور على ذلك وتم القاء القبض على عدد (15) متهما بحضور مدراء الدوائر بشرطة الولاية . وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة ان تفاصيل الضبطية تعود الى توفر معلومة لمباحث قسم الشرطة المجتمعية بالخرطوم بوجود عدد (2) عربة دفار بداخلها كمية من الخمور المستوردة وإزاء ذلك تم تكليف فريق من مباحث القسم لمتابعة المعلومة والتقصي وتحديد هوية المركبتين والمتورطين وبالمراقبة والمتابعة اللصيقة تم رصد عربتان تحملان عدد (2) حاوية وبدأت في عملية التفريغ بمنطقة الجريف غرب حيث تمت مداهمتهما وضبط أكثر من ألف كرتونة من الخمور المستوردة (المهربة ) والقبض على المتهمين واتخاذ اجراءات بلاغ تحت المواد (79/81) من القانون الجنائي توطئة لتقديم المتورطين للعدالة .

الخرطوم: عرفة خواجة

صحيفة الجريدة