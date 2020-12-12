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ضبط أكثر من ألف كرتونة خمور مستوردة بشرق النيل
تمكنت شرطة ولاية الخرطوم من ضبط متهمين وعربتين محملتين بأكثر من ألف كرتونة خمور مستوردة ، والقت القبض على (15) آخرين
ووقف المدير العام لقوات الشرطة الفريق أول عز الدين الشيخ ومدير شرطة العاصمة الخرطوم الفريق د. ياسر عبد الرحمن على الضبطية بمحلية شرق النيل .
وطبقاً لـ(وكالة السودان للانباء) فقد تمكنت الشرطة من ضبط عربتين تحملان الخمور ، بعد معلومات توفرت للشرطة بوجود خمور مستوردة بمختلف الأنواع والأحجام .
وجرت عملية المادهمة حيث تم ضبط أكثر من ألف كرتونة من الخمور المستوردة .
ودونت الشرطة بلاغات في مواجهة المتهمين تمهيداً لتقديمهم إلى العدالة .
السوداني
تعليق واحد
هؤلاء هم اتباع بنى كوز ايام حكمهم البائد كان يسمح لهؤلاء الحرامية يدخلوا كل شئ والحرطوم كانت مليانة
بهذه الانواع من الخمور بس اليوم الشرطة لهم بالمرصاد نحييكم رجال الشرطة الشرفاء