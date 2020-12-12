ضبط أكثر من ألف كرتونة خمور مستوردة بشرق النيل





تمكنت شرطة ولاية الخرطوم من ضبط متهمين وعربتين محملتين بأكثر من ألف كرتونة خمور مستوردة ، والقت القبض على (15) آخرين

ووقف المدير العام لقوات الشرطة الفريق أول عز الدين الشيخ ومدير شرطة العاصمة الخرطوم الفريق د. ياسر عبد الرحمن على الضبطية بمحلية شرق النيل .

وطبقاً لـ(وكالة السودان للانباء) فقد تمكنت الشرطة من ضبط عربتين تحملان الخمور ، بعد معلومات توفرت للشرطة بوجود خمور مستوردة بمختلف الأنواع والأحجام .

وجرت عملية المادهمة حيث تم ضبط أكثر من ألف كرتونة من الخمور المستوردة .

ودونت الشرطة بلاغات في مواجهة المتهمين تمهيداً لتقديمهم إلى العدالة .

السوداني