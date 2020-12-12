الخرطوم تشهد جرائم سرقة مروعة وانتشار مخيف للجريمة





أكد عدد من المواطنين بمنطقة الخرطوم شرق وجود عدد من السرقات الليلية وبعض حالات النهب المسلح تحت تهديد السلاح الأبيض

وقال المواطن الأمين كشة عضو لجان المقاومة بمنطقة الخرطوم شرق بأن منزلهم تعرضت لسرقات ليلية عدة مرات، وآخرها سرقة لعدد من الهواتف النقالة من المنزل، وذلك بعد ان استيقظت شقيقته الصغرى بوجود اللصوص الذين قاموا بإرهابها بسكين حول عنقها حتى لا تصرخ ثم لاذوا بالفرار

وأضاف الأمين بأننا فتحنا بلاغا بالقسم الشمالي وتعرفنا على السارق من خلال الصور التي تم عرضها من مكتب المباحث بالقسم ومن جهته قال المواطن مصطفى محمد بأن منزلهم أيضاً تعرض لسرقة ليلية فقدوا خلالها العديد من مقتنياتهم الخاصة وتم فتح بلاغ أيضاً بالقسم الشمالي وأضاف المواطن الأمين أن سبب ظهور تلك السرقات هو عدم وجود دوريات الشرطة الليلية و(السواري) التي كانت تنتظم المنطقة سابقاً خاصة وأنها منطقة مكتظة بالشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية والصحف اليومية.

المصدر :السودان الجديد