



استقلال دا جيبو بي بندقية ما بي قلم …

الجملة أعلاه كان يقولها أفراد الجيش الشعبي الذين أستلموا زمام الأمور في جنوب السودان بعد اتفاقية السلام الشامل ، يقولونها للموظفين المدنيين الذين وجدوهم في مؤسسات الدولة ، فنازعوهم في الصلاحيات بدون معرفة بأسس الخدمة المدنية ، فتم رفت الكثير من الكفاءات بحجة انهم (معرصين جلابة) أو اتباع للمؤتمر الوطني . و استعانوا ببعض الموظفين من شرق أفريقيا (يوغندا و كينيا) ، بالرغم من وجود كفاءات جنوبية مدربة و لها خبرات طويلة في الخدمة المدنية ، لكن تم تهميشها أو اقالتها بالأسباب التي ذكرتها …

تلك الخطوات غير الرشيدة كانت السبب المباشر للفشل الاقتصادي و البؤس الذي يعيشه جنوب السودان الآن ، و الذي جعل الدولار يرتفع من ثلاث جنيهات إلى ستمائة جنيه خلال أقل من عقد ، هو عمر الانفصال عن الشمال و الانفراد بالحكم …

ما يتم اليوم في الخدمة المدنية باسم إزالة التمكين لا يختلف ابدا عما تم في جنوب السودان بل هو أسوأ .

تتم إقالة مئات الموظفين المدربين بحجة إزالة التمكين و تبعيتهم للنظام البائد . إزالة التمكين تتم بسن القوانين و اللوائح المهنية و المتابعة الإدارية الرشيدة و ليس بازالة الكوادر المدربة .

النظام السابق عمل على تدريب أتباعه الحقيقين ، أو المتسلقين الذين يتظاهرون بأنهم من أتباعه ، عمل النظام على تدريب بعضهم تدريبا عاليا داخل و خارج السودان ، من مختلف مؤسسات الدولة ، وهم الان نواة تسلسل الخدمة المدنية التي لو قطعنا تسلسها فلن تقوم لنا قائمة في القريب المنظور .

أموال ضخمة صرفت على تدريب هؤلاء الموظفين من جيب المواطن المسكين ، و حكومة الثورة بجهل منها أو بعلم تعمل على اقالتهم و كنسهم إلى الشارع ، فقط بحجة انهم اتباع للنظام السابق ، و يتم الاستعاضة عنهم بكوادر هي أشبه في خبراتها بإتباع الحركة الشعبية الذين جئ بهم من غابات الحرب إلى مكاتب الدولة .

اذهبوا إلى وزارة المالية و إلى بنك السودان و اسألوا الموطفين لتروا حجم الدمار الي يحصل ، و الإحلال و الابدال الذي يتم بدون رؤية ، و التنازع في الصلاحيات التي طرأت بين وزارتي المالية و التجارة ….

حقيقة انه لأمر مؤسف أن يصفق البعض لهذا الدمار الممنهج الذي يحدث الآن و سيظل عارا على هذه المرحلة من عمر البلاد …

انا شخصيا شاهدت هذا الفلم من قبل في جنوب السودان ، نفس المناظر ، نفس السيناريو، إلا ان الموسيقى التصويرية تختلف، حيث كانت هناك تتم بصوت خافت ، و الآن بصوت عالي باسم ازالة التمكين و تصفيق من البعض ، و أشك أن الكثيرين يصفقون بدون دراية لمآلات الدمار الذي يحدثه تصفيقهم ، فالمقالون ستنتظرهم الشركات الخاصة و دول الخليج للاستفادة من تدريبهم و كفاءتهم و خبراتهم التي دفعنا ثمنها من جيوبنا.

بالتأكيد النظام السابق قام بنفس العملية بعد الانقلاب فشرد الآلاف تحت لافتة الصالح العام ، و هناك تعيينات تمت هنا وهناك على الولاء ، لكن ان ياتي نفس الفعل من حكومة ثورة !!، فهو غير مقبول ابدا ، مهما كانت الأسباب .

لعلاج هذا الأمر نحتاج إلى تكوين لجان ذات خبرة في الخدمة المدنية تراجع شهادات و خبرات الموظفين العاملين في كل مؤسسة ، و تتم الإقالة وفق توصيات هذه اللجان ، و حفظ حق الموظف المقال في الاستئناف و مراجعة القرار . غير ذلك سيكون لسان حالنا : حكومة دا جيبو بي ثورة ما بي قلم ولا بي خبرة …

و على الخدمة المدنية السلام .

سالم الأمين بشير …