سلطات مطار الخرطوم تتهم عاملين بالخطوط الإثيوبية بسرقة أمتعة الركاب





اتهمت سلطات مطار الخرطوم الدولي عاملين بالخطوط الجوية الإثيوبية بسرقة أمتعة الركاب .

وقال مدير جمارك مطار الخرطوم عميد شرطة الفاتح حسن دهب وفق (سونا) بعد شكاوى متكررة من الركاب بفقدهم الامتعة، وبعد المراقبة والمتابعة الدقيقة للشركات العاملة والتي تصل إلى 3 شركات وتكوين لجنة تم من خلالها اكتشاف السرقة داخل الخطوط الاثيوبية باعتراف منها وبخطاب رسمي.

وأكد دهب نزاهة العمل بمطار الخرطوم والحرص على سمعة السودان وسمعة مطار الخرطوم معلنا زيادة تشديد الحراسة وحكام الرقابة خلال الفترة المقبلة، وأضاف أن كاميرات المراقبة تعمل بشكل جيد على الرغم من توقف عدد منها للصيانة.

وقال مدير جمارك المطار أن ما تم اليوم خطوة مهمة على أرض الواقع ،مؤكداً دفاعهم عن كرامة السودان وتأكيد براءته وان ما يتم سرقة خارج البلاد مشيراً إلى حرصهم التوثيق عبر الكاميرات والحراسة، داعيا للحفاظ على الاقتصاد السوداني وحفظ الموارد.

يذكر أنه قد شهد عدد من الأجهزة الإعلامية وصول الطائرة الإثيوبية.

صحيفة السوداني