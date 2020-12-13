جرائم وحوادث
العاملون بالجامعة المفتوحة يدخلون في إضراب
واصلت اللجنة التسييرية لنقابة جامعة السودان المفتوحة خطواتها التصعيدية التي بدأتها في السادس من ديسمبر الجاري ويدخل العاملون بالجامعة اليوم في إضراب عن العمل ، وفي الأثناء تعتزم تقديم مذكرات لوزيرة التعليم العالي ولجنة ازالة التمكين و مسجل عام تنظيمات العمل.
وتمسكت اللجنة بتنفيذ مطالبها التي تتمثل في إقالة وكيل الجامعة بجانب توفير ودعم التأمين الصحي للعاملين وترحيل العاملين بالاضافة الى إصلاح بيئة فروع الجامعة ، وهددت اللجنة التسييرية لنقابة جامعة السودان المفتوحة بالدخول في إضراب شامل حال لم تتم الاستجابة لمطالبها.
صحيفة الجريدة
تعليق واحد
استغرب من مطالب النقابات إزاحة فلان وفصل علان … يجب على كل من يطالبون بفصل زملائهم ابعادهم معهم وهذه صفة ناكر الجميل.
لماذا شخصنة الأمور لماذا رفض الآخر لماذا لا يتم الاحتكام للقانون بدل لجنة إزالة التمكين التي يعلم الجميع أنها ليست جهة منصفة إنما هي واجهة سياسية.
هذا لا يحدث الا في السودان