العاملون بالجامعة المفتوحة يدخلون في إضراب





واصلت اللجنة التسييرية لنقابة جامعة السودان المفتوحة خطواتها التصعيدية التي بدأتها في السادس من ديسمبر الجاري ويدخل العاملون بالجامعة اليوم في إضراب عن العمل ، وفي الأثناء تعتزم تقديم مذكرات لوزيرة التعليم العالي ولجنة ازالة التمكين و مسجل عام تنظيمات العمل.

وتمسكت اللجنة بتنفيذ مطالبها التي تتمثل في إقالة وكيل الجامعة بجانب توفير ودعم التأمين الصحي للعاملين وترحيل العاملين بالاضافة الى إصلاح بيئة فروع الجامعة ، وهددت اللجنة التسييرية لنقابة جامعة السودان المفتوحة بالدخول في إضراب شامل حال لم تتم الاستجابة لمطالبها.

صحيفة الجريدة