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إمهال أطراف السلام 24 ساعة لاخلاء الفنادق
أمهلت مفوضية السلام أطراف اتفاق جوبا اخلاء الفنادق في فترة أقصاها يوم غدٍ الاثنين، وعملت (الجريدة) أن المفوضية سلمت رؤساء التنظيمات خطاباً نص على اخلاء الفنادق كافة، فيما اعترض قيادات حركات الكفاح المسلح على صيغة الخطاب وأنه جاء بدون عنوان مما حدا بالمفوضية عقد تسوية بمنح النزلاء مبالغ مالية مقابل الاخلاء، على أن يظل رؤساء الحركات وكبار المفاوضين ووفد المقدمة مقيمين في فندقي (إيواء – الكبير) حتى تسهل حمايتهم.
صحيفة الجريدة
2 تعليقات
لعبة السلام الدولارية
بالله عليكم الا تستحقون الحرق انتم و الفنادق.
كيف البلد يكون فيها سلام و امان اذا اصبح لحامل السلاح منصب وزير او مسؤول!!!!؟؟؟؟
اين العدالة قاتل ابناء الشعب يصبح مسؤول و يفلت من العقاب؟
ماذا تقولون لاسر الشهداء من المواطنيين و القوات النظامية؟؟؟؟!!!!؟؟؟
الا تخافون وعيد الله تعالي!؟!؟
هؤلاء قطاع طرق و نهابين و مجرمين و قتله عقابهم القتل حدا و ليست قصاصا هؤلاء تقبل منهم الفديه و لا يستحقون العفو فقط القتل و الصلب هذا عقابهم.
و الذي يطالب بحقوق ليست بحقوقه و لا يمتلك و لا ينتج و لا يعمل ليس له شيء لا في الاسلام و لا في كل ديانات و قوانين العالم اللهم الا الإحسان اليه و المساعدة فقط.
دا كلو مدفوع من دم الشعب الغلبان المالاقي يآكل او يتعالج
ويقول ليك بنناضل عشان المساكين والمهمشين
وهم قاعديييين يبرطعو في الفنادق وزعلانين كيف يطلعو الا يدوهم قروش
تقول سلام ..اصبرو شوية بس