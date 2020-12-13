إمهال أطراف السلام 24 ساعة لاخلاء الفنادق





أمهلت مفوضية السلام أطراف اتفاق جوبا اخلاء الفنادق في فترة أقصاها يوم غدٍ الاثنين، وعملت (الجريدة) أن المفوضية سلمت رؤساء التنظيمات خطاباً نص على اخلاء الفنادق كافة، فيما اعترض قيادات حركات الكفاح المسلح على صيغة الخطاب وأنه جاء بدون عنوان مما حدا بالمفوضية عقد تسوية بمنح النزلاء مبالغ مالية مقابل الاخلاء، على أن يظل رؤساء الحركات وكبار المفاوضين ووفد المقدمة مقيمين في فندقي (إيواء – الكبير) حتى تسهل حمايتهم.

صحيفة الجريدة