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بسبب صورها الحديثة.. الفنانة هدى عربي تسحر أكثر من 4 ألف شخص خلال ساعات قليلة ومتابعون يعلنون “انبراشهم”: (فيك رقة غزال وهيبة أسد)

2020/12/13
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نشرت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي صور حديثة لها وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوم السبت.

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ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد تسببت الفنانة الشهيرة في إشعال مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بصورها الحديثة التي تم التقاطها خلال برنامج (مساء الجمعة) رفقة فرقتها الموسيقية.

وحققت صور هدى عربي أعلى نسبة تفاعل حيث حصدت أكثر من 4 ألف علامة أعجاب وحب وتفاعل ودعم وذلك عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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معجبي ومتابعي الفنانة تسابقوا على نشر تعليقاتهم التي انقسمت ما بين متغزل في أناقتها والثوب الذي كان ترتديه وما بين متغزل في جمالها وأطلالتها وهو ما وصفه بقية المتابعين بــ(الانبراش) الواضح.

صفحات شهيرة على فيسبوك تناقلت صور هدى عربي الحديثة وكتب مرتادي هذه الصفحات متغزلين في الفنانة (فيك رقة غزال وهيبة أسد).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

2020/12/13
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‫2 تعليقات

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