لجنة المقاومة: نشطاء بالوطني اخترقوا حساباتنا للترويج لاسقاط النظام





كشفت لجان المقاومة بالخرطوم عن اختراق كودار من حزب المؤتمر الوطني (المحلول) وأرجعوا ارتفاع أصوات بعض منسوبي لجان المقاومة الذين رفعوا شعارات اسقاط الحكومة في صفحات المقاومة على الفيس بوك عبر مليونية 19 ديسمبر الجاري واتهمت منسوبي النظام البائد باستغلال اندفاع الثوار في محاولة منهم لتحقيق أجندتهم الخاصة باسقاط الحكومة الانتقالية من خلال المليونية، وقال عضو بلجان المقاومة، فضل حجب اسمه، منسوبو النظام البائد متورطون في اختراق المقاومة عبر عمل منظم وممنهج استطاعوا من خلاله التغلغل وسط لجان المقاومة بالأحياء.

وأكدت لجان المقاومة بأن أهدافها من مليونية 19 ديسمبر واضحة تتمثل في المطالبة بتنفيذ القصاص لدماء الشهداء والمطالبة بلجنة دولية للتحقيق في مجزرة فض الاعتصام بجانب تسليم رموز النظام السابق للمحكمة الجنائية الدولية، وتسليم ملف السلام الحكومة المدنية فضلاً عن اعادة هيكلة قوى اعلان الحرية والتغيير لتشمل قوى الثورة الحية ولجان المقاومة، بالاضافة الى رفض مجلس شركاء الفترة الانتقالية وانتزاع المجلس التشريعي لصالح الثوار وتصحيح مسار حكومة الفترة الانتقالية بتكوين المفوضيات وإصلاح المنظومة العدلية والأجهزة الشرطية والعسكرية وتحقيق ولاية وزارة المالية على المال العام.

الخرطوم : فدوى خزرجي

صحيفة السوداني