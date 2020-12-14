المرض يغيِّب علي عثمان من حضور جلسة محاكمته

جرائم وحوادث
المرض يغيِّب علي عثمان من حضور جلسة محاكمته
تسبب غياب القيادي بالنظام السابق، علي عثمان محمد طه، من حضور الجلسة المنعقدة امس بمحكمة الفساد ومخالفات المال العام إلى تأجيل الجلسة وأحضرت إدارة السجن خطابا إلى قاضي المحكمة رافع محمد، يفيد بعدم تمكنهم من إحضار طه بسبب مرضه .
وطلب قاضي المحكمة من إدارة السجن إحضار تقرير طبي من الطبيب المختص والمتابع للحالة الصحية لطه لتضمينه في سجل القضية .
ويخضع طه لمحاكمة في قضية تتعلق بمفوضية العون الإنساني.
وحدد قاضى المحكمة جلسة في مطلع الشهر القادم لمواصلة السير في إجراءات البلاغ، بالاضافة إلى البحث عن قاعة بديلة مستوفية للشروط الصحية في ظل انتشار الموجة الثانية من جائحة كورونا.
الخرطوم:آيات فضل
صحيفة السوداني
تعليق واحد
نسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل الذي لا يغادر سقما و ان يحفظك و صحبك و السيد البطل البشير من كل شر.
يقول تعالي
.ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ.
صدق الله العظيم
هذا الشعب الجاهل الكسول بأفعاله سلط الله تعالي عليه الملحدين و العملاء و اليهود و المسكين و ارسل اليه ايات الجوع من نقص في كل شيء و ايات الخوف لعدم الامان و الفقر و الضيق لانه ابتعد عن الطريق المستقيم.
لا سبيل و لا خلاص الا بالرجوع لله تعالي رب العالمين
يجب الخروج للشارع و اقتلاع هذه الحكومة الملحدة من الجذور ثم التوجه لله تعالي بالدعاء و العمل لرفع البلاء و الفقر و الجوع و المرض.
علينا بتشمير السواعد و الاتجاه للزراعة على كل الشعب ان يتجه للزراعة من اعلى مهنة وظيفية لاقل مهنة عماليه كل الذين يتسكعون بالشوارع و كل الفريشه و الباعة المتجولين و كل العطاله
و كل من لديه ساعه من الفراغ هيااااا بنا على المزارع و الجروف و البلدات و المشاريع.
هبت نسائم النصر
و
زغردت امواج الطوفاااااااان