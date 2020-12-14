المرض يغيِّب علي عثمان من حضور جلسة محاكمته





تسبب غياب القيادي بالنظام السابق، علي عثمان محمد طه، من حضور الجلسة المنعقدة امس بمحكمة الفساد ومخالفات المال العام إلى تأجيل الجلسة وأحضرت إدارة السجن خطابا إلى قاضي المحكمة رافع محمد، يفيد بعدم تمكنهم من إحضار طه بسبب مرضه .

وطلب قاضي المحكمة من إدارة السجن إحضار تقرير طبي من الطبيب المختص والمتابع للحالة الصحية لطه لتضمينه في سجل القضية .

ويخضع طه لمحاكمة في قضية تتعلق بمفوضية العون الإنساني.

وحدد قاضى المحكمة جلسة في مطلع الشهر القادم لمواصلة السير في إجراءات البلاغ، بالاضافة إلى البحث عن قاعة بديلة مستوفية للشروط الصحية في ظل انتشار الموجة الثانية من جائحة كورونا.

الخرطوم:آيات فضل

صحيفة السوداني