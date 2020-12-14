حفلات رأس السنة.. حالة من الغضب تصيب المطربين





موجة من الغضب تصيب المطربين بسبب القرارات الصادرة بشان الاحترازات الوقائية لفيروس كورونا والتي بموجبها قضت بمنع التجمعات والحفلات وغيرها من القرارات الشيء الذي ينسف قيام حفلات رأس السنة كما اعتاد المطربين مع كل نهاية عام

وابدى عدد من المطربين استياءوا من الاوضاع واشار احد المطربين الشباب ضمن سياق تقرير ينشر لاحقا ان بعض زملائهم يعملوا على احياء الحفلات بالمزارع والمنازل ولم يلتزموا بالقرارات الشيء الذي يجعل احياء الحفلات الجماهيرية امرا واردا

المصدر : السوداني