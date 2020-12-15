



✍ الشيوعي المرحوم محمد إبراهيم نقد في 2009 م تقريباً اتفق مع بعض الأحزاب ” مكونات قحت حاليا ” للخروج في تظاهرات ضد الحكومة والمكان ميدان ابو جنزير وجاء الموعد ولم يأتي أحد فكتب نقد لافتة صغيرة في كرتونة ” حضرنا ولم نجدكم ” هذه الأحزاب الشيوعي ، الناصري ، الجمهوري ، السنابلة ، البعث وكل أحزاب ومكونات قحت لم يحدث أن خرجوا في مظاهرات أو مواكب بحشد عضويتهم أن كان لهم عضوية ، أحزاب وكائنات طفيلية قذرة تعيش علي القذارة والسرقة عبر واجهات ولافتات أخري ولم يجرؤ أحدهم الخروج للشارع عبر لافتة أحزابهم فأستغلوا الجيل السطحي الداقس المغيب وقادوهم كالقطيع وحققوا إغراضهم السياسية ووصلوا للسلطة عبر سواقة القطيع بالخلا وتضليلهم عبر بيانات تجمع الوهميين .

الشيوعي يهدد مناوي بالشارع سبحان الله ويقول لهم أخرجو للشارع أن كان لكم عضوية ؟ هل تعرف يا شيوعي لو خرجت للشارع مناوي ممكن يختك في علبك دون تدخل شرطة وبمبان ؟ مناوي أن أراد تدمير الشيوعي فلن يستغرق معه ربع دقيقة فكم عدد هذه الأحزاب الإنتهازية قليل من الشيوعين عددهم لا يتجاوز ركاب حافلة واحدة وستة جمهورين و ١٢ بعثي وجمهوريان ، فهؤلاء هم من يهددون بالشارع الذي سرقوه ولم يمتلكوا الشارع الأن ونتحدي عبر هذه الزاوية أي شيوعي أن يحدد مكان وزمان سأخرج معه بشرط أن نكتب لافتتان أنا سأكتب *” أنا كوز إسلامي “* وهو يكتب في لافتته *” أنا شيوعي علماني “* ونخرج سوياً للشارع لنري من الذي سيضرب ويطرد ؟ الشيوعي منبوذ ومكروه فكراً وإسماً ومنهجاً وسلوكاً . هل أحد منكم شاهد لافتة واحدة في كل المواكب التي خرجت مكتوب عليها شيوعي ؟ هل شاهد أحد منكم لافتة مكتوب عليها ناصري أو بعثي أو جمهوري في ميدان الإعتصام والمظاهرات ؟ هؤلاء العلوج وجدوا ثورة وجيل داقس إستغلوهم وضللوهم عبر تجمع الوهمين وسرقوا الثورة المغلفة بالعسكر وحدث إنقلاب تحت ستار الثورة والعسكر أخذوا معهم الإوساخ وبقايا الأحزاب الإنتهازية كومبارس وقد نجحوا ..

وجدي صالح البعثي قال من قبل للحركات المسلحة *” ما عاجبكم شوفوا الغابة البتريحكم “* وساطع الحاج الناصري في أحدي القنوات الفضائية قال *إيش يعني هامش ؟ مافي حاجة إسمها هامش* وود قلبا بأسمه المستعار والنكرة قال في مدونة عبر الفيس بوك *تاتشرات الحركات لا تكفي لشيلة عريس* والشيوعي اليوم يرد علي مناوي ويقول لو عندكم ناس طلعوهم الشارع ؟ مناوي ليس تاجراً ليشتري الشارع ويستغل ثورة وهمية ليركب في السلطة ؟ بل ركب رجالة وبسلاحه وبقواته فهل الشيوعي كان إعمي من حشود الساحة الخضراء يوم الإحتفال بالسلام ويوم أن توسط حميدي وتوسل المواطنيين والشعب ليتركوا إبراهيم السيخ ممثل قحت ليتحدث ؟

هؤلاء ظلوا يهددون بالشارع والصراخ والعويل والفوضي والكواريك والجوطة فقط ولا يمتلكون قاعدة جماهيرية وكلنا شاهدنا ندوات الشيوعي وهم يخاطبون الكراسي الفاضية . من من قادة هذه الأحزاب الكرتونية أستشهد في ميدان القيادة أو جُرح بل من من أسرهم ؟ لم نري سوي قميص مدني عباس الذي مزقه بنفسه وعمل به دراما . فالشارع ليس للتهديد فالذين خرجوا للشوارع ليسوا شيوعيين بل تم إستغلالهم عبر تجمع الوهميين ؟

أذا الحركات المسلحة ما عندها شي ليه التعب دا كله وليه التفاوض وجوبا وإحتفال وتوقيع ومجلس شركاء و…. الخ سيصرخ الشيوعي وستصرخون يا أحزاب الفكة بعد مجئ هذه الحركات وسحب البساط من قحت وإلغاء الحاضنة الوهمية وإستبدالها بمجلس الشركاء ، فقحت ماتت وشبعت موتاً فلن تحيا الا يوم البعث وموت البعث شي مستحيل شعارات وهمية وإكاذيب وتضليل وخداع وسواقة بالخلا وتمكين بتمكين وفساد وسرقة ونهب وسينتهي كل هذا والصراخ الذي نسمعه منهم لأنهم فقدوا كل شي وصاروا في خبر كان ..

إبراهيم بقال سراج

*الأثنين 14 . 12 . 2020 م*