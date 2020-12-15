المهندسة وداد يعقوب.. في اواخر عهد الانقاذ كانت ثورة بذاتها





ا⚘المهندسة وداد يعقوب ⚘.

التي اعرفها وما قامت بها من اعمال وطنية جليلة في السودان عامة وفي ولاية سنار خاصة عندما باع الشيخ صالح كامل نصيبة من الشراكة المشتركة بينهم في مشروع كركوج الزراعي المتاخم للحدود الحبشية للسعودي الاثيوبيى الشيخ العمودي باثنين مليون دولار. قالت انا شريك واولي بالشراء والزمت بدفع المبلغ خلال 72ساعة انتظار فقط ان كانت راغبة… تحركت في كل الاتجهات مع ابنتها الكبرى الدكتورة .. وباعو منزل في الطائف وخلال 48ساعة جهزو المبلغ وتمت الصفقة لقناعتها ووطنيتها بان الامر امر امن قومي للسودان في هذا المثلث المشترك به حظيرة الدندر مع دولة إثيوبيا وما ينجم عنه مستقبلا ربما من توسع واطماع داخل السودان.هكذا نظرت للامر عندما علمت بالبيع صدفة من ابنتها التي تدير نصيبها في المشروع معهم.(.عضو مجلس ادارة.). .

وكذالك حملتها بمدرسة دنقلا الثانوية بنات التي بعتها الانقاذ لاحد منسوبيها لعمل..منتع سياحي وفندق لموقها داخل المدينة مساحتها ومبانيها ونخيلها بداخليتها منذ عهد الاستعمار… وبثت نداء عبر الاسافير لابناء وبنات دنقلا وخاصة الخريجات من هذه المدرسة في جميع اقصاء الدينا وكانت الاستجابة الفورية..( لانها من المهندسة وداد يعقوب ابراهيم الانسانة العينها مليانة والقادمة من امريكا بفهم ومال…ولو مكثت في امريكا لكانت ممثل مدينتها في المجلس وولايتها لاحقا في الكونغرس….لكنها فضت تقديم عمل لوطنها وقررت العودة والاستثمار في السودان)…

وعموما تم ارجاع المبلغ في اقل من شهر للمشتري كاملا لتظل المدرسة كماهى رمزا شامخا علي مر الزمان. وتم صيانة وتاهيل المدرسة بالمتبقي …

وما قامت بها في مدرسة الدايات بامدرمان نموذج من فصول الانسانية والوطنية يجب ان يدرس..هذه هى وداد يعقوب التي اعرفها.سيدة الاعمال الناجحة واريحيتها وتعاملها ووبساتطها وكرمها ووفائها وخاصة عندما تذكرت زيارتها لخالها الذي كان يعمل بسنار مع الاسرة في ستينيات القرن الماضي في الاجازات رقرقت عينها بالدمع السخين…

لما تحملها من ذكريات جميلة..

لذالك كانت دعمها ووقوفها بقوة بكل ما هو سناري….

و طرحت افكارها النيرة عندما كلفت بوزارة الضمان الاجتماعي في اواخر عهد الانقاذ كانت ثورة بذاتها..

وشقيقها الدكتور ابراهيم يعقوب…

اول من ادخل البصات السياحية السفرية عبر الولايات.لو تذكرون (اسطول الابراهيمي )..تحياتي..

محمد علي نمر

نائب برلماني سابق عن دائرة سنار بالمجلس الوطني