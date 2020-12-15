شاهد بالفيديو: النقطة في زمن الكورونا ..سلطانة الطرب هدى عربي تواصل إشعال السوشيال ميديا





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت عبره سلطانة الطرب هدى عربي تتغنى في حفل خاص وتحصل على (نقطة) بكميه هائلة من الحضور الذين تواجدوا بالحفل و كانوا يعبرون عن إعجابهم بالمطربة هدى عربي وأغنياتها من خلال تسابقهم لرمي (النقطة) عليها .

وبحسب متابعات محررة(كوش نيوز) فقد ذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن معظم الأشخاص الميسوري الحال ينفقون أموالهم في (النقطة) على الفنانات دون مراعاة لحال بعض المواطنين الغلابة الذين يكونون في أشد الحوجة لها.

الخرطوم:(كوش نيوز)