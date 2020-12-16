شاهد بالفيديو: فاصل من الرقص الخليع يٌدخل مطرب شاب في فتيل وناشطات (الغناء خليناهو ليكم لاحقننا في الجبجبة)





تداول ناشطون بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمطرب شاب قدم فاصل من الرقص أثناء تغنيه في إحدي الحفلات التي كان يتغنى بها وحسبما ذكر الناشطون أن المطرب ربما إنفعل مع الايقاع لذلك حاول التعبير عن إحساسه من خلال فاصل الرقص.

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد أبدت بعض الناشطات غضبهن من المطرب بسبب فاصل الرقص الذي قدمه حيث علقن بقولهن(الغناء خليناهو ليكم لاحقننا في الجبجبة) تلك الجملة يجب أن يضع تحتها عدد من الخطوط الحمراء حتي يعود الفن السوداني كما كان بل والي الأفضل ،فيما قالت بعض الفتيات إن الرقص ليس له علاقة بالشاب او الفتاة وانما هو تعبير عن حالة من الفرح ولكن لايجب على الشباب تقديم الرقصات التي تقلل من قيمتهم في المجتمع حتي لايختلط الحابل بالنابل.

الخرطوم:(كوش نيوز)