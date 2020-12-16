جرائم وحوادث
استمرار إضراب موسى هلال عن الطعام مطالباً بنقلهم من معتقلات الدعم السريع
أفادت متابعات (المصادر) عن استمرار إضراب الشيخ موسى هلال وأبناءه الأربعة وقيادات مجلس الصحوة الثوري عن الطعام لليوم الثالث على التوالي، احتجاجا على أوضاعهم داخل المعتقلات، وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الصحوة الثوري أحمد محمد أبكر إن الاضراب جاء نتيجة لسوء المعاملة والاهمال ومحاولات التصفية التي يتعرض لها هلال ورفاقه في معتقلات الدعم السريع، واضاف إن هدف الاضراب عن الطعام هو اطلاق سراح المحتجزين أو نقلهم من معتقلات الدعم السريع إلى حراسات الشرطة المختصة.
وحمّل مجلس الصحوة الثوري مسؤولية سلامة وصحة هلال ورفاقه لقوات الدعم السريع وأكد انهم لا يثقون في وجود هلال بيد الدعم السريع وطالبوا بتسليمهم للسجون العامة.
صحيفة الجريدة
تعليق واحد
ماذا فعل موسى هلال حتى يجازى بهذا السجن ماذا فعل هناك من فعل الافاعيل السود بحق هذا الوطن اكثر من موسى وهو حر طليق في هذا البلد ؟ لقد تم فك اسر كثير ممن دمروا السودان من اصحاب الحركات المسلحة بل تم مكافاتهم بوظائف في الدولة
لماذا لا يطلق سراح الشيخ موسى هلال مثل مثل اي سجن قضى ردحا من الزمن في السجون ؟؟؟
ولماذا لا يقدم لمحاكمة اذا كان مذنبا ؟ هذه الثورة ما جاءت بالسلام والعدالة والحرية لماذا لم تطبق تلك الشعارات على امثال موسى هلال وابنائه ماذا فعلوا يا حكومة الثورة ؟؟؟؟؟ يجب تطبيق العدالة على كل مذنب ان كنتم تخافون الله يا حكومة الثورة؟