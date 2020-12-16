استمرار إضراب موسى هلال عن الطعام مطالباً بنقلهم من معتقلات الدعم السريع





أفادت متابعات (المصادر) عن استمرار إضراب الشيخ موسى هلال وأبناءه الأربعة وقيادات مجلس الصحوة الثوري عن الطعام لليوم الثالث على التوالي، احتجاجا على أوضاعهم داخل المعتقلات، وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الصحوة الثوري أحمد محمد أبكر إن الاضراب جاء نتيجة لسوء المعاملة والاهمال ومحاولات التصفية التي يتعرض لها هلال ورفاقه في معتقلات الدعم السريع، واضاف إن هدف الاضراب عن الطعام هو اطلاق سراح المحتجزين أو نقلهم من معتقلات الدعم السريع إلى حراسات الشرطة المختصة.

وحمّل مجلس الصحوة الثوري مسؤولية سلامة وصحة هلال ورفاقه لقوات الدعم السريع وأكد انهم لا يثقون في وجود هلال بيد الدعم السريع وطالبوا بتسليمهم للسجون العامة.

صحيفة الجريدة