بلغت قيمتها خمسة عشر الف دولار الفنانة عائشة الجبل تتلقى نقطة فخمة في حفلها بجوبا





كشفت الفنانة عائشة الجبل عن تلقيها نقطة فخمة في حفلها الاخير الذي احيته مؤخرا بعاصمة دولة الجنوب جوبا وهي عبارة عن هاتف بلغت قيمته خمسة عشر الف دولار. موضحة :(لقد حصلت على نقطة عبارة عن هاتف فخم بلغت قيمته خمسة عشر الف دولار وفي رأيي احلى نقطة من اهلي في الجنوب الذين احترمهم كثيرا وانا اعتبرها هدية قيمة عبروا بها عن مدى حبهم لي.)

صحيفة السوداني