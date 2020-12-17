إبراهيم بقال سراج: قحت تحفر قبرها بنفسها .. !!





🔅✍ لحكمة ” ما ” يعلمها الله تم جمع البيض الفاسد كلها من ” أحزاب الفكة وأحزاب اليسار والبغي والعدوان والبعثين العلوج وازيال الشيوعيين وبقايا الناصرين أو الناصريان والجمهوريين الغيير مؤمنيين ” في سلة واحده ويقدموا أوسخ ما عندهم لكي يعرفهم الشعب علي حقيقتهم ثم لا تقوم لهم قائمه بعدها وقحت حفرت قبرها بنفسها ؟ وعدت الشعب بأوهام زائفة ووعود كاذبة وشعارات وهتافات فارغة ويوماً تلو الآخر يكتشف الشعب أن هؤلاء ما هم ألا عبارة عن مجموعة لا أهداف ولا برنامج لهم ، شلة من النشطاء إجتمعوا ووجدوا جيل ضائع لا يفهم السياسة وتقاطعاتها فوجدوا ضالتهم في الجيل الداقس الذي يهتف ولا يعرف معني هتافه وركبوا السلطة وإنبهروا بإنجازات الإنقاذ ولم يصدقوا إن الإنقاذ كانت تعمل وتنجز الإ بعد وصول هؤلاء للسلطة وليس لديهم ما يقدموه للشعب سوي بيع الوهم والهتافات الفارغة والإلفاظ القبيحة والسيئة وهذا ديدن الفاشلون وأحزاب اليسار غير الكوراك وكبر الحلقوم ما عندهم شي .

🔅✍ أنصار وقطيع قحت كلما إنتقدت حكومتهم في فعل ، بحثوا في أرشيف الإنقاذ ليثبتوا إنها فعلت مثله من قبل .. لم أفهم الحكمة في سعيهم الدؤوب لترسيخ أنهم تلاميذ نجباء للانقاذ ومرجعيتهم الإنقاذ في كل شي ، يقولون الإنقاذ كانت قد عملت علي التمكين والإن هم يعملون علي تمكين أحزاب اليسار وبمحاصصات في كافة الوظائف السياسية وحتي الخدمة المدنية والشي الوحيد الذي لم يقدروا عليه حتي الان التمكين في المؤسسات الأمنية والشرطية والجيش والدعم السريع . والمي حار ولا لعب قعونج .. وزير يعين إبن أخيه مدير مكتبه وأخر يعين اخته وأخر يعين إبنه والوزيرة تعيين عشيقها وحبيبها وهكذا بدأ الفساد الإداري في في حكومة نشطاء المدنياااو وعندما تنتقد يقولون لك الأنقاذ كانت تعمل ؟ طيب إذا انت بتعمل نفس ممارسات الإنقاذ فهل الإنقاذ كانت علي خطأ ؟ وماهو عذرك لإسقاطه وانت تنتهج نفس النهج ؟ فساد مالي في النثريات والسفريات و ومجلس الوزراء وكل الوزراء في سفرياتهم إقل وزير فيهم يصدق له 5 إلف دولار في اليوم وحتي السكرتيرة ومدير المكتب يتم تصديق مبالغ بالدولار حتي في السفريات الداخلية ، نثرية سكرتيرة في الكهرباء لسفر للقاهرة ليوم واحد 100 الف ج وعندما يتم إنتقادهم يقولون لك إعداء الثورة والثورة المضادة وكتائب الجن وكوز و…. الخ لتغطية جرائمهم في الفساد المالي والإداري بحملات الإساءة . يتم الإعتداء باللفظ والضرب والطرد لكل من يخالفهم الرأي وعندما تنتقد يقولون لك الانقاذ كانت تفعل نفس هذا الفعل ؟ طيب إين التغيير وما الذي تغيير اذا كان هؤلاء يستدلون في كل فعل قبيح لهم بالانقاذ ؟ اذاً كانت الانقاذ علي حق ولم تخطئ في شي لطالما هؤلاء هم الان مرجعيتهم الإنقاذ ، نفس الإسباب موجودة ونفس المصوغات والمبررات التي إسقطت الإنقاذ موجودة فما الذي يمنع من إسقاط هؤلاء ؟ وقد بدأت قحت تحفر قبرها بنفسها الان والثورة مستمرة لإسقاطهم وقد بدأت الثورة ضد قحت وتم تكسير الصنم الذي كان يعبد تجمع الوثنيين ولا أحد يطيعه الأن وأدخلوا صفحة التجمع وشوفوا التعليقات .

🔅✍ تم أختزال الثورة التي تمت سرقتها في الأستوزار ، سرقة إسماء المدارس وتجيير اللافته ووضع لافتة أخري مكانها ، سرقة إسماء الساحات وتغيير الإسم ، سرقة إسماء الطرق وتغيير الإسم ، فصل موظفي الخدمة المدنية وتجاوز كافة القوانين واللوائح ، هدم القيم والإخلاق وتشويه صورة الأسلام وكأن الاسلام دين المؤتمر الوطني فقط ؟ ضرب البوهية في اللافتات ،، هل هذه هي إنجازاتكم وهل هذه هي مدنياااوتكم ؟ لصيق الطين في الكرعين هل ببقي نعلين ؟ ، إين الخدمات إين معاش الناس هاتوا ما عندكم وقدموه للشعب بدلاً من تغيير لافتة ببوهية ؟ كانت مجرد إحلام عاشها الشعب بدبلجة فيديوهات حنبنيهو بالعمارات الشامخة البنايات السمحة وبرج إيفل وكباري وطرق دبي وغيرها الذي كانوا يقولون السودان ستصبح هكذا بعد مجئ حكومة مدنياااو ؟ إين كل هذه الوعود وهل بيع الوهم للشعب يستمر بالكذب والخداع ومازال بعض القطيع ينقاد حتي الان لانهم قطيع بلا عقول ، مجموعة من العطالة والرمتالة جار بهم الزمان ولم يجدوا سلطة ” الفة فصل او حتي كاتب في دونكي ولا حتي متحصل في محلية ” طوال حياتهم السياسية والأن يتهافتون وراء السلطة ويقتسمون الغنائم لأنفسهم في إطار التمكين حتي في وظائف الخدمة المدنية فصل وإحلال وابدال وإنتقام .. يعملون علي الإنتقام وكأنهم سيحكمون السودان للابد مدي الحياة ولم يفكروا للغد ؟ واذا كانت تدوم لدامت لمن حكم ٣٠ عاماً قبلكم . اذا كانت الإنقاذ تمارس نفس نهجكم وسلوككم لما بقي أحد منكم علي قيد الحياة الان وجميعهم عملوا طوال سنوات الإنقاذ في وظائفهم وتدرجوا فيها ولم ينتقم منهم الإنقاذ ، ثلاثون عاماً يسترزقون منها والان عاملين فيها إلد إعداء للإنقاذ وغداً سيكونون إعداء لقحت فهم مع السلطة فقط اينما ذهبت السلطة ذهبوا حيث الجديد ومفارقة القديم ، إبراهيم الشيخ كان ينتفع من حديد جياد حصرياً الذي منحها له الانقاذ وهو يسئ لها الان ؟ ماذا كان يعمل طوال ال ٣٠ سنة ؟ وكيف صار من رجل إغنام الي رجل إعمال ؟ وغيره كثر كانوا كيزان والان يقولون إي كوز ندوسوا دوس ؟ مافي بيت ما فيه كوز اذا كنت صادق في هذا الشعار ،، أبدأ ودوس أبوك في البيت وأمك واخوانك وخالك وعمك وجدك بعد ذلك اهتف في الشارع إبدأ الدوس من البيت واطلع الشارع برة ، مدني عباس الوزير ابوه كان شنو ؟ والاصم عمه بتاع مفوضية الانتخابات كان شنو ؟ والربيع خاله قوش كان شنو ؟ ووزيرة التعليم العالي كانت شنو ؟ كل قادة قحت من إسر كيزانية وجمعهم في عهد الكيزان كانوا كيزان وفي عهد القحاطة صاروا قُحت ؟ وهم ليسوا قحت بل مع السلطة وغداً ستكون قحت دولة عميقة وتحارب بسيوف وتسقط ويُفعل بها نفس ما تفعلها الأن من إنتقام بحجة محاربة الدولة العميقة لتصبح هي دولة عميقة الان .. هؤلاء ضل سعيهم في الحياة كقول الله تعالي ” الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ” صدق الله العظيم . قحت تحفر قبرها بنفسها وستموت ولا تجد من يدفنها وغداً لناظره قريب .

إبراهيم بقال سراج

✍ *الخميس 17 . 12 . 2020 م*