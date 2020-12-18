الإعلامية إيناس.. لم يختارني البشير لبرنامج (خطوط عريضة)





نفت الإعلامية إيناس محمد أحمد أن يكون للرئيس المعزول عمر البشير دور في اختيارها لتقديم برنامج (خطوط عريضة) خلفاً لمحمد الأمين دياب الذي كان يزعج السلطة وقتها بطرحه الجريء ..

وفي تصريح خصت به صحيفة (السوداني) ذكرت الإعلامية إيناس محمد المفصولة بقرار لجنة إزالة التمكين أن برنامج (خطوط عريضة) كان يقدمه محمد دياب وحدثت إشكالية بينه وبين الإدارة وتوقف عن العمل..

وبعد مغادرة دياب تقول إيناس: تم دعوة كل مذيعي إدارة الاخبار والسياسية ليتناوب كل يوم مذيع لتقديم البرنامج، وبالفعل كانت مجموعة المذيعين تضم الاخوة حسن إبراهيم وشنيدي وسهام سعيد وأماني عبدالرحمن ومصعب محمود وشخصي وقدمت البرنامج لفترة (بسيطة) وتوقفت لارتباطي ببرامج أخرى ، وخلفني فيه الاخ وائل محمد الحسن، واستمر البرنامج لكن بين كل فترة وآخري يتغير مذيع أو مذيعة حسب طبيعة العمل.

السوداني