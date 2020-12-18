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الإعلامية إيناس.. لم يختارني البشير لبرنامج (خطوط عريضة)
نفت الإعلامية إيناس محمد أحمد أن يكون للرئيس المعزول عمر البشير دور في اختيارها لتقديم برنامج (خطوط عريضة) خلفاً لمحمد الأمين دياب الذي كان يزعج السلطة وقتها بطرحه الجريء ..
وفي تصريح خصت به صحيفة (السوداني) ذكرت الإعلامية إيناس محمد المفصولة بقرار لجنة إزالة التمكين أن برنامج (خطوط عريضة) كان يقدمه محمد دياب وحدثت إشكالية بينه وبين الإدارة وتوقف عن العمل..
وبعد مغادرة دياب تقول إيناس: تم دعوة كل مذيعي إدارة الاخبار والسياسية ليتناوب كل يوم مذيع لتقديم البرنامج، وبالفعل كانت مجموعة المذيعين تضم الاخوة حسن إبراهيم وشنيدي وسهام سعيد وأماني عبدالرحمن ومصعب محمود وشخصي وقدمت البرنامج لفترة (بسيطة) وتوقفت لارتباطي ببرامج أخرى ، وخلفني فيه الاخ وائل محمد الحسن، واستمر البرنامج لكن بين كل فترة وآخري يتغير مذيع أو مذيعة حسب طبيعة العمل.
السوداني
4 تعليقات
إذهبي غير مأسوف عليك
قطع العيش ما فيهو شماتة، شوف بثينة بتاعتك الكاتبها بدلةإسم والدك ..
مشكلتكم كمفصولين لديكم سبب وأحد الفصل هو الانتماء السياسي المخالف لليسار لأن المطلوب في المرحلة القادمه كتاب اليسار المتطرف للتماهي مع برنامجهم الهادف لحرب الإسلام بلا هوادة وهذا الفصل هو ازلال متعمد لكل مكونات الثورة وشعاراتها وقيم الشعب واسلامه ولا مجال لمن لا يقبل ذلك .
ما فعله هؤلاء لم يتوقعه أحد غير الإسلاميين لأنهم يعرفون ماذأ تعني دكتاتورية البوليتار يا .
والاغرب عدمية وجود جسم واحد يجمعكم بعد الفصل المخالف لقوانين الخدمة المدنية …انه تمكين اليسار الجديد بكل ديكتاتورية البوليتار ومن قام بذلك ابوالجوخ والرشيد سعيد اذا لم تتم محاكمتهم فعلي الثورة السلام ووداعا للحرية والعدالة فى زمن الفئة المارقة.
قطع العيش ما فيهو شماتة، شوف بثينة بتاعتك الكاتبها بدلةإسم والدك ..