احمد بطران: مواكب الغد حراك سلمي -مدني -حضاري





اكد الاستاذ احمد بطران عضو حركة لجان المقاومة (حلم )، أن إنطلاق مسيرة ذكري ثورة 19 ديسمبرالمجيدة يوم غد السبت، تجديداً للمواكب التى اسقطت النظام البائد والتي بدأت من الولايات وهتفت”حرية –سلام –وعدالة” لتجديد الثورة وتحسين معاش الناس .

وشدد بطران فى منبر (سونا) اليوم ، على اهمية العودة للعمل بالوثيقة الدستورية وقال هنالك مطالب شرعية منها غياب الهياكل التى غيبت عمداً وأن السلام جاء على حساب المكونات،وقال إن الثوار قبلوا تحت ضغوط مختلفة ولحقن دماء الشعب السوداني بالشراكة مع العسكريين ومضت المسيرة خلال 18 شهر ولم يتحقق شىء. وطالب بدعم مؤسسات الحكم الانتقالي واستكمال مسيرة البناء وتشكيل المجلس التشريعي، إضافة الى تكوين حكومة كفاءات ،مناشداً رئيس الوزراء بتصحيح الأوضاع وفتح الكباري لمواكب مسيرة الغد وعدم الاستخدام المفرط للقوة والاعتقالات لان حراك الغد هو حراك سلمى مدني حضاري ،قاصداً الضغط على الحكومة لتحقيق تطلعات الشعب ،مشيرا الى ان اهداف الثورة صاحية وباقية وستمتد.

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