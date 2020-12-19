شاهد بالفيديو.. في سابقة جديدة…فتاة سودانية تهرب من منزل والدها وتتزوج من شاب عشقته عن طريق (المحكمة) بعد أن رفض والدها زواجهما وتكشف التفاصيل كاملة

في سابقة تعد الأولى من نوعها بالسودان قامت فتاة سودانية بالهروب من منزل والدها من أجل الزواج من شاب أحبته وذلك بعد رفض والدها الزواج من الشاب.
وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد نشرت الفتاة (احسان أحمد أدم عبد الله) وهذا اسمها كامل مع إثبات عبارة عن بطاقتها الشخصية, مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة, كشفت من خلاله كل التفاصيل المتعلقة بهروبها من المنزل.
وقالت إحسان في مقطع الفيديو الذي تم تصويره في أحد الشوارع العامة: أنا لست مخطوفة كما يشاع, بل خرجت من المنزل بكامل إرادتي, والسبب في ذلك أن شاب تقدم لخطبتي من المنزل وهو الذي اخترته زوجاً لي وأردت أن أكمل معه حياتي ولكن أهلى رفضوا.
وبعد رفض والدي توجهت معه للمحكمة الشرعية وتزوجنا زواجاً شرعياً وقامت بإبراز قسيمة الزواج التي تم استخراجها لها من المحكمة الشرعية.
وتابعت إحسان حديثها الذي رصدته محررة موقع النيلين: (أحب أن أقول لكل شخص يرى أن زواج البكر من دون موافقة ولي أمر لا يجوز, أحب أن أقول له نحن كمسلمين لدينا أربعة مذاهب والمذهب الحنفي هو مذهب من المذاهب الأربعة وقد أجاز هذا الزواج).
وفي ختام حديثها طالبت الفتاة التي واجهت انتقادات لاذعة داخل مواقع التواصل الاجتماعي كل الفتيات بالتمسك بحقوقهن.
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين
6 تعليقات
اصبروا شوية كل والد في السجن بسبب بناته
الله يخفج راسك انت
اخبارك كلها بلاوي وتــــفاهة
ياناس النيلين ارحمونا واريحونا من رندا الخفجي دي
بكره تلقي نفسك في الشارع مع كتاكيتك.
هذا زواج فاشل.
كان زوجك رجل بالجد يحاول مع اهلك بالجوديه و يصبر .
بس افضل تقولى كل الحقيقة قولى اصلا ما عندى اهل عشان نحن متفهمين وضعك و لماذا تزوجتى بهذه الطريقة. لمحرج الخروج من …
رغم وجود الكثيرات لا اهل لهن لكنهن افضل منك بكثييييررررر
و لهن منا كل الاحترام و الحب و التقدير.
ابو حنفي ده منو
نسأل الله لك الهداية ,, ان تصرفك هذا ينم عن جهل وعدم تقدير واستغلال للمساحة التي وجدتيها في تصرفك هذا .. اثنان فقط هم من يود للاخر ان يكون افضل منهما المعلم والاب والام كاسرة ،، فحين يعترض الوالد تاكدي انه ينشد لك حياة افضل وربما علم اشياء لا تعرفينها عن هذا الشخص المتهور ..
وهل تعلمين بفعلتك هذه انك صغرتي في نظرهذا الشخص كرجل شرقي و اقول ذلك لانك عصيتي اهلك وتبعتيه وسيستغل معرفته بعدم سندك من احد وسيمرمض بك الارض وهو يعلم انه مهما اذلك فانت مسلوبة الارادة ولا مأوى لك وما عليك الا ان تمسحي له حذائه .. فنحن لسنا كالاوربيين فهم اصلا لايعرفون وصاية ولا يهم اين تذهب البنت بعد سن الرشد ولا يهمهم ان احترفت الرذيلة او انها تعيش مع صديق بدون زواج ,,
احد الاثرياء زوج ابنته لشاب ورفض منه اي مهر او او اي مصروفات بل قال له انه فقط يريد مبلغ 1 ريال كمهر شرعي للعقد ، وبعد فترة انقلب هذا الشاب واصبح يعيرها ان مهرها علبة بيبسي ويسترخص مقامها فضاقت وتعبت من اذلاله لها ووصفها انها ليست لها قيمة واشتكت لابيها فطلب منها والدها ان تسامحه فما كان منه ان يفعل ذلك .فدبر امر فدعى الشاب واهله وكمية من الاصدقاء للعشاء وجلسوا جميعا وتعشوا ووضع علبة بيبسي واحد امامهم وقال لهم والله مافي غيرها مين يا خذها فتسابقوا وتشابكوا فيها وبعدها اوقفهم وقال لصهره ارايت كيف ان علبة البيبسي غالية الان هنا ادرك الشاب خطأه واعتذر لنسيبه وزوجته ..الان انت لا احد يرد لك استرخاصك هذا لزوجك ان تغير به الحال وان كنا نسال الله ان يديم عليكم مودته وتستمر حياتكم من غير مشاكل ..
نعلم انه من الاحتمال الضعيف ان تقرأي كلامنا هذا ولكن نوجهه كنصيحة للاخريات حتى لا يفكرن فيما فعلتِ ..
سلام زواج فاشل فاشل فاشل بكره تندمي ولا تلاقي راجل ولا والد ولا اخ ولا والدة ولا اخ واصلا اللي ما احترمت كلام اهلها لن تحترم زوج حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم الزواج اهل وعيال وعوائل ومستقبل مش انت وهو وبس اليوم انت وهو وبكره والاخبار تتوالي اهلك ختيتي راسهم بالأرض لا راعيتي اب ولا اخ ولا اخت ولا خال ولا عم اخواتك ذنبهم شنو وامك اللي بتحلم من انت صغيرة تفرح بيكي كسرتي قلبها وخاطرها تقول شنو لخواتخا وحسادها والشمات اين الرحمة صراحة لو راجلك راجل كان وقف معكي وانتظرك حتى يتم اقناع اهلك اصلا ناس مش عايزنك تكسر رقبتهم وتخت راسهم بالأرض ليه انت ترضاها لأختك لو عندك كرامة وشرف لن تقبل بواحدة عصت اهلها قدم لأهلها رجولتك وانك كفؤ لها اكيد مصيرهم يقبلوا وشوف الاسباب للرفض حلحل مشاكلها مش تكون انت اكبر مشكلة لها اهلها حتبرأوا منها وبكره تحتقرها تقول ليها انت اهلك والعشرة وحقوق الوالدين ما راعيتها حتراعيني انا ولا انا بثق فيكي تاني كمان تحرضي ما في بت ناس محترمة تعمل كده ابدا الا يكون في خلل او انت مريضة نفسيا او مسحورة لاحول ولا قوة الا بالله