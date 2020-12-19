شاهد بالفيديو.. في سابقة جديدة…فتاة سودانية تهرب من منزل والدها وتتزوج من شاب عشقته عن طريق (المحكمة) بعد أن رفض والدها زواجهما وتكشف التفاصيل كاملة





في سابقة تعد الأولى من نوعها بالسودان قامت فتاة سودانية بالهروب من منزل والدها من أجل الزواج من شاب أحبته وذلك بعد رفض والدها الزواج من الشاب.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد نشرت الفتاة (احسان أحمد أدم عبد الله) وهذا اسمها كامل مع إثبات عبارة عن بطاقتها الشخصية, مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة, كشفت من خلاله كل التفاصيل المتعلقة بهروبها من المنزل.

وقالت إحسان في مقطع الفيديو الذي تم تصويره في أحد الشوارع العامة: أنا لست مخطوفة كما يشاع, بل خرجت من المنزل بكامل إرادتي, والسبب في ذلك أن شاب تقدم لخطبتي من المنزل وهو الذي اخترته زوجاً لي وأردت أن أكمل معه حياتي ولكن أهلى رفضوا.

وبعد رفض والدي توجهت معه للمحكمة الشرعية وتزوجنا زواجاً شرعياً وقامت بإبراز قسيمة الزواج التي تم استخراجها لها من المحكمة الشرعية.

وتابعت إحسان حديثها الذي رصدته محررة موقع النيلين: (أحب أن أقول لكل شخص يرى أن زواج البكر من دون موافقة ولي أمر لا يجوز, أحب أن أقول له نحن كمسلمين لدينا أربعة مذاهب والمذهب الحنفي هو مذهب من المذاهب الأربعة وقد أجاز هذا الزواج).

وفي ختام حديثها طالبت الفتاة التي واجهت انتقادات لاذعة داخل مواقع التواصل الاجتماعي كل الفتيات بالتمسك بحقوقهن.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين