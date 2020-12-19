شاهد بالفيديو.. خلال برنامج تلفزيوني.. سيدة سودانية تحكي قصة إدمان كلبها لحشيش (البنقو) بسبب مستأجر أجنبي داوم على شربه





حكت سيدة سودانية طرفة حقيقية حدثت معها أثناء الحديث عن المخدرات وذلك خلال استضافة نلفزيونية عبر فضائية النيل الأزرق.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قالت السيدة أن الحديث قد ذكرها بطرفة حقيقية قبل فترة, وتعود التفاصيل إلى انها قامت بإستئجار شقتها لشخص من دولة ليبيا الشقيقة.

وقالت أنها اكتشفت أن الليبي مدمن على تعاطي وشرب حشيش البنقو, وقد حرص كلب الحراسة الموجود في منزلها على الجلوس أمام شقة الرجل الأجنبي.

وتابعت اكتشفنا أن الكلب ينوم حتى وقت متأخر وعندما يصحى تظهر عليه تغيرات حتى في طريقة صوته ونباحه بسبب تأثره بدخان حشيش البنقو.

وأضافت السيدة في حديثها الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي كنوع من الطرائف الغريبة, بعد ذلك اتخذت إجراءات ضد المواطن الليبي وقام بإخلاء الشقة, ولكن المصيبة كانت في إدمان الكلب للبنقو الذي ظل يجري من أول الشارع حتى أخره مثل المدمن مع تغير في صوت نباحه.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين