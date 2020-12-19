نزار العقيلي: المواكب ضعيفة وتعبانة.. ديسمبر الاولى نجحت لانها كانت مدعومة من الإسلاميين





( ح تودوا وشكم من الشهداء وين بعدين ؟؟؟ )

اي نعم انا قاعد بره البلد لكن عارف كويس انو المواكب ضعيفة و تعبانة لكن بحاول انو اشجع الناس و اذكرهم ، لانو زمان كنت بقول للناس دي ما حكومة ثورة والله و الناس كانت بتقول لي ( الشارع موجود و اللساتك راقدة ) ، كانوا مغيبين شديد و مفتكرين انو فعلا” قادرين يغيروا اي حكومة ما تنفذ برنامج الثورة ، هسه وين الناس ديل ؟؟؟ وين الشوارع ؟؟ وين اللساتك ؟؟؟ وين الثوار ؟؟

ديسمبر الاولى نجحت لانها كانت مدعومة من الإسلاميين بكل تياراتهم ، نجحت لانو الشوارع كان فيها الشعبيين و فيها الإصلاحيين و فيها الكيزان المختلفين مع البشير ، ما نجحت عشان الحزب الشيوعي دعمها او البعثيين شعللوها ، و الدليل على كده هسه وين الشيوعيين و البعثيين ؟؟؟

كلامي البقول فيهو ده انتو كلكم واثقين منو تماما و متاكدين منو تماما” لكن المكابرة و الغباء و الجهل بيمنعكم انكم تعترفوا بيهو ، كلكم عارفين انو الثورة ما انجزت حاجة و لا غيرت شي و لا اتحقق اي حلم حلمو بيهو ناس كشة و وليد و عبد العظيم ، رفعتو كلكم شعارات انتو ما قدرها و غشيتو الشهداء و اسر الشهداء لامن قلتو ( يا نجيب حقهم يا نموت زيهم ) وين هسه حق الشهداء ؟؟؟ .

وين هسه المدنية الكاملة الغير منقوصة الكان بيحلم بيها الشهيد وليد ؟؟؟ وين هسه العدالة و الحرية الكان بيحلم بيها الشهيد عبد العظيم ؟؟

كل الموجود هسه هم ( النخب ) الكان بيخاف على الثورة منهم الشهيد كشة و الكان بيردد دائما ( اخاف على ثورتنا من النخب ) .

وين الكفاءات الوطنية الكنتو بتحلموا بيها ؟؟؟ وين الحرية الطلعتوا عشانا ؟؟؟ و ين السلام القالو ليكم اولوية ؟؟؟

كنتو للاسف مجرد قطيع تم استخدامه بذكاء لتحقيق احلام قوى ظلامية بكل غباء و بلاهة .

قال شنو ؟؟؟

قال لو ما اتحققت مطالب الثورة فان الشوارع لا تخون ، نسيتو كلامكم ده ؟؟

نسيتو كيف كنتو بتقتلوا بيهو اي صوت معارض ؟؟

فعلا عمرها الشوارع ما خانت الشعوب ، لكن انتو الخونة البعتو الدم و خنتو الشهداء و ضللتو الشعب المسكين ده ، يلا ارقدو بس ، تبا” لكم و لأقلامكم القذرة .

نزار العقيلي