نزار العقيلي: المواكب ضعيفة وتعبانة.. ديسمبر الاولى نجحت لانها كانت مدعومة من الإسلاميين
( ح تودوا وشكم من الشهداء وين بعدين ؟؟؟ )
اي نعم انا قاعد بره البلد لكن عارف كويس انو المواكب ضعيفة و تعبانة لكن بحاول انو اشجع الناس و اذكرهم ، لانو زمان كنت بقول للناس دي ما حكومة ثورة والله و الناس كانت بتقول لي ( الشارع موجود و اللساتك راقدة ) ، كانوا مغيبين شديد و مفتكرين انو فعلا” قادرين يغيروا اي حكومة ما تنفذ برنامج الثورة ، هسه وين الناس ديل ؟؟؟ وين الشوارع ؟؟ وين اللساتك ؟؟؟ وين الثوار ؟؟
ديسمبر الاولى نجحت لانها كانت مدعومة من الإسلاميين بكل تياراتهم ، نجحت لانو الشوارع كان فيها الشعبيين و فيها الإصلاحيين و فيها الكيزان المختلفين مع البشير ، ما نجحت عشان الحزب الشيوعي دعمها او البعثيين شعللوها ، و الدليل على كده هسه وين الشيوعيين و البعثيين ؟؟؟
كلامي البقول فيهو ده انتو كلكم واثقين منو تماما و متاكدين منو تماما” لكن المكابرة و الغباء و الجهل بيمنعكم انكم تعترفوا بيهو ، كلكم عارفين انو الثورة ما انجزت حاجة و لا غيرت شي و لا اتحقق اي حلم حلمو بيهو ناس كشة و وليد و عبد العظيم ، رفعتو كلكم شعارات انتو ما قدرها و غشيتو الشهداء و اسر الشهداء لامن قلتو ( يا نجيب حقهم يا نموت زيهم ) وين هسه حق الشهداء ؟؟؟ .
وين هسه المدنية الكاملة الغير منقوصة الكان بيحلم بيها الشهيد وليد ؟؟؟ وين هسه العدالة و الحرية الكان بيحلم بيها الشهيد عبد العظيم ؟؟
كل الموجود هسه هم ( النخب ) الكان بيخاف على الثورة منهم الشهيد كشة و الكان بيردد دائما ( اخاف على ثورتنا من النخب ) .
وين الكفاءات الوطنية الكنتو بتحلموا بيها ؟؟؟ وين الحرية الطلعتوا عشانا ؟؟؟ و ين السلام القالو ليكم اولوية ؟؟؟
كنتو للاسف مجرد قطيع تم استخدامه بذكاء لتحقيق احلام قوى ظلامية بكل غباء و بلاهة .
قال شنو ؟؟؟
قال لو ما اتحققت مطالب الثورة فان الشوارع لا تخون ، نسيتو كلامكم ده ؟؟
نسيتو كيف كنتو بتقتلوا بيهو اي صوت معارض ؟؟
فعلا عمرها الشوارع ما خانت الشعوب ، لكن انتو الخونة البعتو الدم و خنتو الشهداء و ضللتو الشعب المسكين ده ، يلا ارقدو بس ، تبا” لكم و لأقلامكم القذرة .
نزار العقيلي
تعليق واحد
الليلة انكشفوا نضحك بس
الثوار المخمومين عايزين حق الشهداء.. السوال لي القحاتة.
الشعب جاعان مرضان تعبان عايز تعليم. عايز ييتواصل عواصل السوال لي وزير مجلس الوزراء حمدووك