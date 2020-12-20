شاهد بالصورة: نيولوك من طراز مختلف.. مطربة شابة تظهر بأزياء خليعة وتشعل منصات التواصل الإجتماعي





أشعلت مطربة شابة منصات التواصل الإجتماعي وذلك من خلال ظهورها بإطلالة من طراز مختلف ،حيث كانت ترتدي أزياء خليعة وملفتة للنظر .

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد أثارت الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع بالسوشيال ميديا غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، حيث قالوا إن الأزياء التي ظهرت بها المطربة تعتبر خليعة ومن الممكن أن تؤثر على الفتيات باعتبار أن الفن رسالة للمجتمع فيما أضاف البعض الأخر (بنسمع ليكم بالعافية كمان جابت ليها ملابس بالنوعية دي)

الخرطوم:(كوش نيوز)