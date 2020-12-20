الشيوعي: الداعمين للهبوط الناعم والفلول حرقوا علمنا





قلل القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار من حادثة حرق علم الحزب في مليونية أمس واتهم في الوقت ذاته أعداء الحزب الشيوعي من الداعمين للهبوط الناعم والفلول.

وقال كرار لـ(الجريدة) في تعليقه على حادثة حرق علم الشيوعي ( هذه من الأشياء التي لا تفرق كثيراً والحزب لايهتم بها ومن هتفوا ضد الشيوعي يؤكدون أننا نسير في الطريق الصحيح ) ، وأردف من يرفعون راية العداء ضد الشيوعي (معروفين) وهم فلول النظام البائد والموالين للعساكر الذين يقفون مع الهبوط الناعم ، واعتبر أن أعداء الشيوعي هم أعداء الشعب .

الخرطوم : سعاد الخضر

صحيفة الجريدة