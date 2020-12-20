جرائم وحوادث
الشيوعي: الداعمين للهبوط الناعم والفلول حرقوا علمنا
قلل القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار من حادثة حرق علم الحزب في مليونية أمس واتهم في الوقت ذاته أعداء الحزب الشيوعي من الداعمين للهبوط الناعم والفلول.
وقال كرار لـ(الجريدة) في تعليقه على حادثة حرق علم الشيوعي ( هذه من الأشياء التي لا تفرق كثيراً والحزب لايهتم بها ومن هتفوا ضد الشيوعي يؤكدون أننا نسير في الطريق الصحيح ) ، وأردف من يرفعون راية العداء ضد الشيوعي (معروفين) وهم فلول النظام البائد والموالين للعساكر الذين يقفون مع الهبوط الناعم ، واعتبر أن أعداء الشيوعي هم أعداء الشعب .
الخرطوم : سعاد الخضر
صحيفة الجريدة
3 تعليقات
ههههههههههههاااااااا هريت يا بتاع التحرش .. الفلول خلوك فول من غير زيت ولا جبنة .. هبوط ناعم .. ناعم انت .. اهبط ضغطك .. يا عاطل ضيعتوا البلد كمان قال علم .. علم ؟ الله لا علمك يا ككو… الله لا يبتلينا
من حرق العلم؟
من حرق علم الحزب الشيوعي هو الحزب الشيوعي نفسه عندما خرج على إجماع القوى المدنية في هذه الظروف القاسية التي تتطلب تكاتف جهود الجميع للوقوف أمام العسكر.
أي سعي لتعطيل الحكومة المدنية الآن يصب في مصلحة العسكر.. نقطة سطر جديد.
وأقول العسكر وليس الفلول وليس قوى الهبوط الناعم كما رشح عن الحزب الشيوعي..
عسكر اليوم لا يحملون راية كيزان ولا حتى شيوعين أنفسهم… هم يحملون راية يا نفسي للخروج من ورطة فض الاعتصام نقطة سطر جديد.
يااااااراجل(اعداء الشيـــوعي هم أعداء اشعب)؟؟؟؟؟ هههههههه
تبا لك ياتافه ياعلماني ويا شيوعي انتو منبوذين ومكروهين للأبد