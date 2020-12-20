شاهد بالفيديو :طفل سوداني يمنع أصحاب النقطة من (الفشخرة) ويدعوهم لعمل الخير





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لطفل سوداني يحمل صورة في جواله تبين كمية كبيرة من المبالغ النقدية التي يضعها الشباب كنقطة للفنانة، حيث اعتبرها الطفل ظاهرة للتباهي والتفاخر و (الفشخرة) وقال هنالك الكثير من الجهات تحتاج إلى هذا المال وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد قد أبدى رواد مواقع التواصل الإجتماعي إعجابهم بالطفل على الرغم من صغر سنه إلا أنه يملك عقل كبير، ودعا الطفل أصحاب النقطة أن يوجهوا هذا المال إلى من يستحقه بدلاً من هدره في الحفلات.

الخرطوم (كوش نيوز)