شاهد بالفيديو: مطربة شابة تحتمي بفتاتين وتوكلهم بمهمة “غريبة”





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلال مطربة شابة تحتمي بفتاتين يقمن باستلام “البلاغات” من الشباب المتواجد بالحفل دون الاقتراب منها خوفاً من حدوث العديد من المشاكل التي تصاحب المطربات في الحفلة فيما يتعلق “رفع بلاغات” الشباب.

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد تعجب رواد مواقع التواصل الإجتماعي من الطريقة التي إتبعتها المطربة واعتبروا ماقامت به إنتهاج وإبتكار لطريقة مختلفة في تاريخ الحفلات السودانية، فيما قال البعض الآخر إنها إذا كانت لديها الرغبة في التصدي للشباب حفاظاُ على نفسها لابد من توكيل شباب لهذه المهمة حيث قالوا ( يعني نفهم إنك مامحتاجة للنقطة ولاالحنك شنو).

الخرطوم: (كوش نيوز)