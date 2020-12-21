عبد المحمود النور: تحدي النزال في الشارع السياسي





بعد مضي عامين على إنطلاق ثورة ديسمبر “المسروقة” ، نحتاج إلى قراءة المشهد بعد تجربة ممارسة عملية سياسية فاشلة من الحكومة الانتقالية الحالية التي لا توجد أدنى درجات المقارنة بينها وبين حكومة ( النظام السابق ) ..

نحن في المؤتمر الوطني نود من كل الأحزاب والقوى السياسية أن ترينا وتري الشعب السوداني أوزانها الحقيقية في الشارع ، وذلك بتخصيص يوم لكل حزب ليخرج بعضويته في موكب منفصل ، على أن تكون هناك فرصة ويوم مخصص لموكب ( المؤتمر الوطني ) ..

أي “خرخرة” تعني أن أي حزب يرفض هذا المقترح لا يملك وجود حقيقي في الشارع ، وبالتالي ليس مؤهلا لخوض أي تمرين ديمقراطي ، وبالتالي سيرفض خوض أي انتخابات قادمة ..

في حال لم نجد من يقبل هذا التحدي والاختبار الديمقراطي نعتبر أنه اعتراف منه بأن ( المؤتمر الوطني ) هو سيد الموقف بلا منازع .

د. عبد المحمود النور محمود