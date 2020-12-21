طارق عثمان: ما بين (الفشقة وحلايب)





ما ان أقوم بنشر منشورا عن تقدم للقوات المسلحة على الحدود مع اثيوبيا لاستعادة اراضي الفشقة، حتى تتوالى التعليقات من البعض من شاكلة (وحلايب) ، وهناك آخرين يقللون من ذلك ومنهم من يسخرون، كما أن بعض الزملاء الاعلاميين يتناولون في تقاريرهم الاخبارية عبارة (اراضي الفشقة المتنازع عليها)، وتجدني ألتمس العذر للعامة ولا أجد عذرا للأعلاميين السودانيين، وذلك مرده في اعتقادي لجهلهم بطبيعة الصراع فيما بين أراضي الفشقة وحلايب، فالصراع حول أراضي الفشقة ليس نزاعا بين دولتين، حول ملكية أرض او منطقة كما هو في النزاع بين السودان ومصر حول حلايب، إذ أن النزاع حول حلايب نزاع أخذ منحى آخر ووصل لمجلس الأمن، وهناك شكوى من السودان تجدد سنويا ولعقود، أما الصراع حَول أراضي الفشقة فهو إحتلال من قبل مليشيات مسلحة، وإن كانت ليست محسوبة للحكومة الاثيوبية الا أنها تعمل بعلمها، وذلك باعتبار أن النزاع ليس بين الدولة السودانية والدولة الاثيوبية، فأراضي الفشقة أراضي سودانية باعتراف الحكومة الاثيوبية وفقا لاتفاقيات دولية ملزمة، وتلك الاراضي مسجلة باسماء مزارعين سودانيين استولى عليها مزارعين اثيوبيين مستعينين في ذلك بعصابات الشفتة المسلحة، التي أجبرت سكان القرى السودانية في تلك المناطق على الرحيل عنوة، غير عمليات النهب والقتل التي مارستها طوال العقدين ونصف الماضية، تم ذلك في حين غفلة وتجاهل من قبل الحكومة السابقة التي أخلت الشريط الحدودي من القوات المسلحة الا من بعض افراد الدفاع الشعبي الذين لا حول لهم ولا قوة.

وبالتالي ما يقوم به الجيش السوداني هناك هذه الأيام ليست حربا بينه والجيش الاثيوبي النظامي وانما هي حرب لطرد عصابات متفلتة نعم تجد الدعم من الحكومات الاقليمية الاثيوبية المحاذية للسودان، ولكنها ليست جيشا رسميا يتبع لحكومة أديس ابابا، تلك العصابات استولت على مئات الآلاف من الأراضي الزراعية السودانية الخصبة،، أما قضية حلايب فهي نزاع بين دولتين على الدولة أن تبذل فيه جهودها السياسية والدبلوماسية أو حتى العسكرية إن أرادت، لتسويته لا سيما وان لسكان حلايب وشلاتين كلمتهم فيه طالما انتحى المنحى الدولي.

سلام لأبطال الجيش المتقدمين لاستراد أرض القضارف في الفشقة ونعم لعودة كل الاراضي السودانية المغتصبة ..

طارق عثمان

الأحد

20/12/2020