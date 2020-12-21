إضراب عمال نظافة الخرطوم يدخل يومه الثاني





دخل أمس إضراب عمال نظافة ولاية الخرطوم المفتوح اليوم الثاني احتجاجاً على ضعف المرتبات والمطالبة بحقوقهم المتمثلة في تسكينهم في وظائف، وقالت اللجنه التسييرية للعاملين بهيئات النظافه بولاية الخرطوم،

لنا حقوق لا يمكن تجاوزها أو المماطلة فيها وان التسكين الوظيفي حقنا الأساسي، واتهمت اللجة جهات لم تسمها، بتعطيل التسكين رغبتها في إعطاء الوظائف لمجموعة تابعة لها، وأوضحت ان تلك الجهات تسعى لسلبهم حقهم وهي من ادعت تمثيلها للعاملين، وحصل منسوبو تلك الجهات على المناصب، وشدد العاملون على ضرورة إنصافهم، وأعلنت اللجنة رفضها التام لقرار والي ولاية الخرطوم الذي قضى بتكوين لجنه لتنفيذ توصيات لجنة مراجعة الوظائف بهيئات النظافة، وحل مشاكل العمالة المؤقتة، وكان الوالي قد وجه ببدء اجراء مقابلات مباشرة مع العمالة المؤقتة اعتباراً من الواحد من عشرين ديسمبر الجاري.

وأعتبرت أن ذلك القرار تضييع للزمن، وتمسكت بقرار التسكين، وأكدت رفضها له، وأردفت: لن نتعامل مع اللجنة وملتزمون بالدفاع عن حقوقنا كعاملين بهيئات النظافه، وبررت ذلك لجهة أن ملف عمال النظافة جاهز ويحتاج قرار التسكين الوظيفي فقط بدلاً من المماطلة، وقطعت اللجنة بأنه لا علاقه لهم بتجمع البيئين او غيره وأكدت أن قضيتهم قضية حقوق، ودعت الجميع للالتزام بذلك.

الخرطوم: فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة