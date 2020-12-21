بدء جلسات مُحاكمة طه وعبد الفتاح وبانقا وآخرين في بلاغ المدينة الرياضية





تبدأ اليوم الاثنين أولى الجلسات الإجرائية لمحاكمة (4) من قيادات النظام السابق في الدعوى الجنائية المتعلقة باستقطاعات وتجاوزات وتعدٍ بالتصرف في أراضي المدينة الرياضية، بجانب محاكمة رجل الأعمال عبد الباسط حمزة الذي يواجه تهماً بالثراء الحرام والمشبوه وتجاوزات في الأراضي.

وأكدت مصادر موثوقة بحسب صحيفة الصيحة، أن محاكمة علي عثمان محمد طه ويوسف عبد الفتاح ويوسف محمد وشرف الدين بانقا، المتهمين في بلاغ المدينة الرياضية ستنعقد في العاشرة من صباح اليوم بقاعة معهد العلوم القضائية بضاحية أركويت في الخرطوم، فيما تبدأ في ذات التوقيت محاكمة عبد الباسط حمزة بالقاعة الكبرى بمحكمة بحري.

ويواجه المتهمون في بلاغ المدينة الرياضية وعبد الباسط حمزة، تهماً تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه وخيانة الأمانة واستغلال السلطة وغسل الأموال ومخالفات في الأراضي وفقاً للمواد (6، 7، 177/177/2، 35)، بجانب مواد أخرى من القانون الجنائي لسنة 1991م. وأحالت النيابة العامة، عدداً من ملفات الدعاوى الجنائية التي يواجهها قادة النظام السابق للمحكمة، وفقاً للتهم في بلاغات الفساد والثراء الحرام وتجاوزات ومخالفات في الأراضي، بعد اكتمال إجراءات التحري والتحقيق ومرحلة التقاضي كافة.

وكانت وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي، قد تقدمت بعريضة لنيابة مكافحة الفساد مطلع العام الحالي، تتهم فيها عدداً من رموز النظام السابق بتجاوزات وتعديات على أراضي المدينة الرياضية واستقطاع أجزاء منها لصالح منظمات وهيئات وجامعات وأفراد.

الخرطوم (كوش نيوز)