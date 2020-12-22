إحباط عملية نهب كبرى لمعدات حكومية بولاية نهر النيل





تمكنت لجنة تفكيك التمكين من إفشال محاولة سرقة وبيع مجموعة ضخمة من الآليات الهندسية والسيارات التابعة للحكومة، بولاية نهر النيل، الأحد.

وقال مصدر بلجنة التفكيك: إن “معلومة وصلت للجنة عن محاولة أشخاص صينيين يتبعون لشركةHarben Power Energy) ) ببيع المعدات الحكومية لتجار وشركات مقاولات بأثمان بخسة، فتحركت اللجنة مع الجهات المختصة وأوقفت العملية وضبطت المعدات”.

وبحسب صحيفة الديمقراطي فان المعدات المضبوطة شملت عشرات السيارات الفخمة ماركة لاندكروزر وشاحنات وجرارات بلوحات حكومية ورافعات وحفارات ضخمة وآليات هندسية وأسلاك كهربائية ناقلة ومولدات كهربائية وعدد (8) ونش عملاق، إضافة لـ (125) حاوية معدات مغلقة كانت مخزنة بأرض مسورة في مدخل مدينة عطبرة، إضافة لمعدات أخرى لم يتسن للجنة التفكيك إكمال حصرها حتى الآن.

ووصفت لجنة التفكيك المضبوطات بأنها الأضخم وتفوق جملة ما وضعت اللجنة يدها عليه في شركة دانفوديو. ولم تستبعد لجنة التفكيك أن تكون الشركة الصينية غطاء لأسامة عبدالله – الوزير في العهد البائد والمقرب من المعزول البشير – أو لديها شراكة أو صلة مريبة به لجهة أن الشركة كانت تقوم بأكثر من 90 % من الإنشاءات المتعلقة بالكهرباء والسدود في عهد أسامة عبدالله.

الخرطوم: (كوش نيوز)