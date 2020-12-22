إطلاق سراح (8) من قيادات النظام السابق بالضمان





اطلقت السلطات المختصة (بالضمانة العادية) سراح (8) أشخاص من قيادات النظام السابق، أبرزهم معتمد محلية الخرطوم الأسبق اللواء معاش عمر نمر، بجانب كل من المهندس فتح الرحمن محمد إبراهيم ومحمد الأمين نقر وخالد محمد خير (حلفاوي) و مصطفى موسى وزين العابدين عبد العظيم ومصعب عبد القادر وشيخ كباشي .

صحيفة السوداني