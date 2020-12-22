جرائم وحوادث
إطلاق سراح (8) من قيادات النظام السابق بالضمان
اطلقت السلطات المختصة (بالضمانة العادية) سراح (8) أشخاص من قيادات النظام السابق، أبرزهم معتمد محلية الخرطوم الأسبق اللواء معاش عمر نمر، بجانب كل من المهندس فتح الرحمن محمد إبراهيم ومحمد الأمين نقر وخالد محمد خير (حلفاوي) و مصطفى موسى وزين العابدين عبد العظيم ومصعب عبد القادر وشيخ كباشي .
صحيفة السوداني
تعليق واحد
والبقية آتية .. اتلقوا سراحمهم خجلا من اعتقالهم لمدة سنة من غير توجيه تهم لهم.. تبا للقحاتة لكن الايام دول.
بكره الدور علي القحاتة لابد