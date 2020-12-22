جرائم وحوادث
ضبط نشاط واسع لتجنيد (معتادي إجرام) في صفوف حركات الكفاح المسلح
ضبطت مباحث العمليات الفيدرالية عمليات تجنيد لمعتادي إجرام بالخرطوم في صفوف بعض حركات الكفاح المسلح.
وقال مصدر لـ(السوداني) إن المباحث الفيدرالية رصدت نشاطاً واسعاً لإقبال معتادي إجرام لديهم سجلات جنائية، للإلتحاق بصفوف بعض حركات الكفاح المسلح، بغرض الحماية من الشرطة.
وألقت شعبة مايو الشاحنات القبض على متهمين (معتادي إجرام) يحملون بطاقات برتب ضباط صف تثبت إنتماءهم لبعض الحركات.
وأضاف المصدر أن المباحث أوقفت عددا منهم وضبطت بحوزتهم بطاقات تؤكد التحاقهم ببعض حركات الكفاح المسلح، مقابل ثلاثة آلاف جنيه لبطاقة الحركة. ولفت ذات المصدر إلى خطورة الأمر ونبه حركات الكفاح المسلح إلى ضبط عمليات التجنيد في صفوفها بإخضاع المجندين إلى فحص (الفيش) حتى لا تقع الحركة ضحية لعمليات إجرامية باسمها.
الخرطوم: محمد أزهري
صحيفة السوداني
2 تعليقات
مصيبة بعد ماوقعو علي اتفاقية السلام المزعوم انو كل جيش يدرب افراد جدد وكدا البلد ختكون عبارة عن مليشيات
الله يكون في عون السودان ويسترنا من القادم المجهــــول
معتادى اجرام سودانيييييين صر ؟وللا اجانب؟ و بطاقة ب ٣ مليون بس.
في الغرب تبلع البطاقة مع معلومات عن الولايات الغربية و السودان عامة بعشرات الالاف من الدولارات و اليورو لكل افريقي.
يجب مراجعة كل الجنسيات منذ الاستقلال و خاصة ايام حكم ال المهدى و المرغني الاول احضر سكان غرب افريقيا لدارفور ثم الخرطوم و المرغني ادخل الحبش و يهود مصر و الخليج لشرق السودان كله لزيادة عدد الاصوات لاحل الفوز بالانتخابات.
التركيز على المستندات التى تمنح بالخارج يجب التدقيق فيها و عدم الاستعجال في استخراجها.
الكثير اصبحت بيع الجنسيه و المستندات السودانية حقيقية او مزورة هي مهنتهم و كثيرين جدا امتلكوا منها العمارات و افخم السيارات و الشركات و المحلات التجارية.