ضبط نشاط واسع لتجنيد (معتادي إجرام) في صفوف حركات الكفاح المسلح





ضبطت مباحث العمليات الفيدرالية عمليات تجنيد لمعتادي إجرام بالخرطوم في صفوف بعض حركات الكفاح المسلح.

وقال مصدر لـ(السوداني) إن المباحث الفيدرالية رصدت نشاطاً واسعاً لإقبال معتادي إجرام لديهم سجلات جنائية، للإلتحاق بصفوف بعض حركات الكفاح المسلح، بغرض الحماية من الشرطة.

وألقت شعبة مايو الشاحنات القبض على متهمين (معتادي إجرام) يحملون بطاقات برتب ضباط صف تثبت إنتماءهم لبعض الحركات.

وأضاف المصدر أن المباحث أوقفت عددا منهم وضبطت بحوزتهم بطاقات تؤكد التحاقهم ببعض حركات الكفاح المسلح، مقابل ثلاثة آلاف جنيه لبطاقة الحركة. ولفت ذات المصدر إلى خطورة الأمر ونبه حركات الكفاح المسلح إلى ضبط عمليات التجنيد في صفوفها بإخضاع المجندين إلى فحص (الفيش) حتى لا تقع الحركة ضحية لعمليات إجرامية باسمها.

الخرطوم: محمد أزهري

صحيفة السوداني