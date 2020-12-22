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ترباس يطالب وزارة الثقافة بإغلاق أبواب اتحاد الغناء الشعبي نهائياً
طالب الفنان كمال ترباس وزارة الثقافة بإغلاق اتحاد الغناء الشعبي نهائياً دون رجعة وبرر مطلبه بسبب الخلافات الحادة التي ضربت الاتحاد مؤخراً
لافتاً إلى أنه سعى لحل الأزمات واحتوائها إلا أن التناحر بين أبناء المهنة الواحدة لم يتوقف رافضاً ما قام به محمود علي الحاج مؤخراً بطرده لبعض أعضاء الاتحاد بحجة عدم تسديدهم للاشتراكات وختم ترباس حديثه لـ”السوداني” بقوله (الناس تتخاصم في شنو وين الفنانين الكبار كلهم رحلوا لدار الخلود وياريت الناس تتعظ).
صحيفة السوداني
تعليق واحد
صاحب,,هبت ثورةالإنقاذ,,يطالب وزارة الثقافةبإغلاق دار الغناءالشعبي بدلآ عن المناشده بحل المشكلة..عقلية يا أحلبك يا أكسر قرنك والإستقواء بالسلطة أحد أسباب قيام الثورة ولاينبغي له أن يسعى لنصر بواسطةالسلطة,,