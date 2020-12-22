بالفيديو: بعد أن هربت للزواج من عشيقها.. والد الشابة السودانية يرد ويتبرأ منها





بعد أن أشعلت النار بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها لفيديو تسرد فيه قصة هروبها مع عشيقها الذي رفضت أسرتها تزويجها له ،ظهر والد الشابة بمقطع فيديو توضيحي يروي فيه تفاصيل قصتها كاملة.

وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد ذكر والد الفتاة إن الشاب الذي أراد الزواج من إبنته حضر إليه في المنزل وطلب “يدها” ولكن بعد سؤاله عن أسرة الشاب تبيَّن له أنها أسرة “منحلة”.

حيث قال ” خلي أي زول يجي يعترض على الفيديو ده وأنا بوديهم البيت عشان يعرفوا الحاصل ” ولكن على الرغم من ذلك لم أرفض الزواج بل قمت بدعوة عدد من الأشخاص لإكمال مراسم العقد الا أن إبنته رفضت.

بعدها قام بمخاطبة سفارة دولة جنوب السودان محاولاً القيام ببعض الإجراءت حتي يكتمل الزواج ،ولكنه تفاجأة بها من خلال ظهورها في وسائل التواصل الإجتماعي وتصريحها بخبر هروبها بغرض الزواج متحججة بعدم موافقة أسرتها على الشاب مما أجبرها لتزويج نفسها عن طريق المحكمة دون علم والدها،حيث تسائل متعجباً من الفعل الشنيع الذي فعلته إبنته قائلاً(هل المدنية كفلت الحريات الشخصية لإلغاء الدين أم ماذا) ، فيما أعلن من خلال الفيديو أنه متبرئ من إبنته إلى حين عودتها لرشدها.

الخرطوم:(كوش نيوز)