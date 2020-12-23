شاهد بالصور .. كيف حوّل سكان حي بالخرطوم “مكب نفايات” إلى حديقة





نجح سكان حي بالعاصمة السودانية الخرطوم، في تحويل “مكب نفايات” في إحدى الساحات التي تتوسط الحي، بامتداد شارع النخيل، كان مصدر إزعاج لهم، إلى حديقة وأشجار مثمرة.

وقال أحد سكان الحي المستشار “محمد عبدالرحيم عوض الله”لـ (السوداني) بمبادرة كريمة من سكان الحي الذي اسكن فيه مربع 50 اركويت وجيراننا الأعزاء من مربع 51 الطائف، شرقي الخرطوم، تحول الميدان المقابل لمساكننا من مكب للنفايات “كوشة” لفترة دامت عشر سنوات، إلى حديقة.

وأضاف “عبدالرحيم” بمجهود بسيط جدا خلال ثلاثة أيام، وفق خطة محكمة كان عنصر المفاجأة عاملا اساسيا في النجاح.

وزاد بقوله: “ما أريد أن أخلص إليه أنه بمجهود بسيط جدا وبامكانيات بسيطة جدا يمكن أن تتحول الخرطوم إلى حديقة”.

الخرطوم: محمد الطاهر

صحيفة السوداني