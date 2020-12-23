التحالف السوداني يستنكر مقتل مواطن بالطينة واثنين من قيادات العدل والمساواة بكوندمي





استنكر التحالف السوداني الأحداث المؤسفة التي وقعت في منطقة الطينة والتي استشهد على إثرها المواطن عمران عبدالرحمن محمد جار النبي بواسطة مجموعة وصفها بأنها خارجة عن القانون حيث اطلقت عليه النار وهو قادم من معسكر “أردمي” للاجئين بجانب الاستهداف الذي تم لوفد حركة العدل والمساواة بمنطقة كوندمي مؤخراً مما أدى الي مقتل اثنين وجرح 6 من قياداتهم بعد ان شاركوا في استقبال وفد الجبهة الثورية الذي وصل الخرطوم وحذر التحالف في بيان تحصلت (الجريدة) على نسخة منه من نتائج تلك الاحداث وأكد بأن الاوضاع الأمنية غير مستقرة ويحتاج من الحكومة الانتقالية أن تتحمل مسؤوليتها ودعا الى الاسراع في تنفيذ الترتيبات الامنية لاتفاق سلام جوبا حتى تقوم كل الاطراف بدورها في تأمين المواطنين وفرض هيبة الدولة وطالب السلطات في ولايات دارفور بالتحقيق في تلك الأحداث والقبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة باسرع وقت حتى لا تنفلت الأوضاع، وطالب السلطات الأمنية بولايات دارفور بالقيام بدورها في تأمين المواطنين، وأعلن التحالف السوداني انه بصدد اتخاذ خطوات تصعيدية في أعلى مستويات الحكومة بالمركز والولايات لاحتواء الموقف واجراء الترتيبات اللازمة لتحقيق العدالة.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة