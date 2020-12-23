استيلاء سبعة من رموز النظام البائد بالجزيرة على آلاف الأفدنة





كشفت متابعات “الجريدة” بمحلية أم القرى، ولاية الجزيرة، عن استيلاء سبعة من رموز النظام البائد بالمحلية على الالاف من الأفدنة بالمشاريع الزراعية ، وطالبت مصادر مأذونة في تصريح “للجريدة” والي الولاية ولجنة إزالة التمكين بمراجعة المشاريع الزراعية بالمحلية، وحذرت من أن أيادٍ وصفتها بالخفية تعمل على تقنين تلك المشاريع عبر ضباط اداريين تم نقلهم خصيصاً لتسهيل الإجراءات.

مدني/مزمل صديق

صحيفة الجريدة