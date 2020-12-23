جرائم وحوادث
استيلاء سبعة من رموز النظام البائد بالجزيرة على آلاف الأفدنة
كشفت متابعات “الجريدة” بمحلية أم القرى، ولاية الجزيرة، عن استيلاء سبعة من رموز النظام البائد بالمحلية على الالاف من الأفدنة بالمشاريع الزراعية ، وطالبت مصادر مأذونة في تصريح “للجريدة” والي الولاية ولجنة إزالة التمكين بمراجعة المشاريع الزراعية بالمحلية، وحذرت من أن أيادٍ وصفتها بالخفية تعمل على تقنين تلك المشاريع عبر ضباط اداريين تم نقلهم خصيصاً لتسهيل الإجراءات.
مدني/مزمل صديق
صحيفة الجريدة
تعليق واحد
الفساد بالجزيرة لا حدود له وهذه فيض من قيض /فما بالك من ان منظمة خيرية تحت مسمى ام القرى غير مسجلة بداة العمل بتاريخ 29/11/2016 يمتلك عضوا منها مجموعة مقالق بودمدنى واكثر من 40 تربيزة طوب احمر وعدد من الناقلات والاغرب من ذالك يوجد شريك سعودى الجنسية فى هذه الاعمال يعنى غسيل اموال مزدوج سودانى سعودى ياله من فساد