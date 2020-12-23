النيابة توجه بضم المخلوع البشير ووزير مالية أسبق إلى بلاغ جديد





وجهت النيابة العامة بضم الرئيس المخلوع عمر البشير ووزير المالية الأسبق علي محمود كمتهمين في بلاغ بنك التضامن. وقال مصدر موثوق في تصريح، إن هذا البلاغ متهم فيه مدير عام بنك التضامن عباس عبد الله وآخرون، والبلاغ بخصوص بيع النقد الأجنبي بحسب صحيفة السوداني الدولية.

الخرطوم (كوش نيوز)