جرائم وحوادث
النيابة توجه بضم المخلوع البشير ووزير مالية أسبق إلى بلاغ جديد
وجهت النيابة العامة بضم الرئيس المخلوع عمر البشير ووزير المالية الأسبق علي محمود كمتهمين في بلاغ بنك التضامن. وقال مصدر موثوق في تصريح، إن هذا البلاغ متهم فيه مدير عام بنك التضامن عباس عبد الله وآخرون، والبلاغ بخصوص بيع النقد الأجنبي بحسب صحيفة السوداني الدولية.
الخرطوم (كوش نيوز)
تعليق واحد
الزول ده إنتوا بتدلعوا فيه كده ليه.. عمل كوارث وجرائم الشيطان يستحي منها… شنو بيع نقد أجنبي..وجهوا ليه تهمت القتل العمد لآلاف البشر خلوهوا يموت عشان نرتاح منه ومن بلاغاتكم الجبانة دي..!